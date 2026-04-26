Oviedo - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Oviedo - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 26 de abril de 2026.

El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el estadio Nuevo Carlos Tartiere ante el Elche este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 1 punto más a los 28 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Rahim Alhassane; Kwasi Sibo, Haissem Hassan, Ilyas Chaira, Nicolas Fonseca; Alberto Reina, Federico Vinas.

ELCHE: Matias Dituro; Hector Fort, Buba Sangare, David Affengruber, Pedro Bigas, Adria Pedrosa; Aleix Febas, Gonzalo Villar, Marc Aguado; Andre Silva, Alvaro Rodriguez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo 14/03/2025 LaLiga2 Real Oviedo 1-1 Elche 24/11/2024 LaLiga2 Real Oviedo 0-4 Elche 05/04/2024 LaLiga2 Real Oviedo 2-0 Elche 15/12/2023 LaLiga2 Real Oviedo 3-2 Elche

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Villarreal 12/04/2026 LaLiga Celta 0-3 Real Oviedo 05/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Sevilla 21/03/2026 LaLiga Levante 4-2 Real Oviedo 14/03/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Valencia

-Últimos Resultados del Elche.