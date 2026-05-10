Oviedo - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Oviedo - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Oviedo - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 10 mayo 2026 17:50
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Madrid, 10 de mayo de 2026.

El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el estadio Nuevo Carlos Tartiere ante el Getafe este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 28 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el séptimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 44 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, Dani Calvo, Javi Lopez; Kwasi Sibo, Haissem Hassan, Thiago Fernandez, Alberto Reina; Ilyas Chaira, Federico Vinas.
GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Davinchi; Luis Milla, Djene, Mauro Arambarri; Mario Martin, Martin Satriano.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/05/2026 LaLiga Betis 3-0 Real Oviedo
26/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Elche
23/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Villarreal
12/04/2026 LaLiga Celta 0-3 Real Oviedo
05/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Sevilla

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/05/2026 LaLiga Getafe 0-2 Rayo
25/04/2026 LaLiga Getafe 0-2 Barcelona
22/04/2026 LaLiga Real Sociedad 0-1 Getafe
13/04/2026 LaLiga Levante 1-0 Getafe
05/04/2026 LaLiga Getafe 2-0 Athletic Bilbao

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