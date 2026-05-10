Oviedo - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Oviedo - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 10 de mayo de 2026.

El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el estadio Nuevo Carlos Tartiere ante el Getafe este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 28 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el séptimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 44 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, Dani Calvo, Javi Lopez; Kwasi Sibo, Haissem Hassan, Thiago Fernandez, Alberto Reina; Ilyas Chaira, Federico Vinas.

GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Davinchi; Luis Milla, Djene, Mauro Arambarri; Mario Martin, Martin Satriano.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/05/2026 LaLiga Betis 3-0 Real Oviedo 26/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Elche 23/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Villarreal 12/04/2026 LaLiga Celta 0-3 Real Oviedo 05/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Sevilla

-Últimos Resultados del Getafe.