Oviedo - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 4 de octubre de 2025.

El Oviedo, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Levante este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 19 7 2 Champions Real Madrid 18 7 3 Champions Villarreal 16 7 4 Champions Elche 13 7 5 Europa League Atlético 12 7 6 Conference League Betis 12 7 14 Permanencia Real Oviedo 6 7 15 Permanencia Levante 5 7 18 Descenso Real Sociedad 5 7 19 Descenso Mallorca 5 7 20 Descenso Girona 3 7

-Onces iniciales probables.

OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, Eric Bailly, David Carmo, Rahim Alhassane; Alberto Reina, Leander Dendoncker, Santiago Colombatto; Haissem Hassan, Jose Salomon Rondon, Josip Brekalo.

LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Unai Elgezabal, Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Unai Vencedor, Oriol Rey, Roger Brugue; Etta Eyong, Ivan Romero.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/04/2025 LaLiga2 Levante 0-1 Real Oviedo 06/10/2024 LaLiga2 Levante 0-0 Real Oviedo 02/03/2024 LaLiga2 Real Oviedo 3-2 Levante 02/09/2023 LaLiga2 Real Oviedo 1-1 Levante 27/05/2023 LaLiga2 Real Oviedo 1-2 Levante

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/09/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Oviedo 25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona 21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo 13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo 30/08/2025 LaLiga Real Oviedo 1-0 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Levante.