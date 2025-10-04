Oviedo - Levante, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Oviedo - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Oviedo - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 4 octubre 2025 13:20

Madrid, 4 de octubre de 2025.

El Oviedo, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Levante este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, Eric Bailly, David Carmo, Rahim Alhassane; Haissem Hassan, Leander Dendoncker, Santiago Colombatto, Josip Brekalo; Alberto Reina, Jose Salomon Rondon.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Unai Vencedor, Kervin Arriaga, Etta Eyong; Roger Brugue, Ivan Romero.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/04/2025 LaLiga2 Levante 0-1 Real Oviedo
06/10/2024 LaLiga2 Levante 0-0 Real Oviedo
02/03/2024 LaLiga2 Real Oviedo 3-2 Levante
02/09/2023 LaLiga2 Real Oviedo 1-1 Levante
27/05/2023 LaLiga2 Real Oviedo 1-2 Levante

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/09/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Oviedo
25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona
21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo
13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo
30/08/2025 LaLiga Real Oviedo 1-0 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante
23/09/2025 LaLiga Levante 1-4 Real Madrid
20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante
14/09/2025 LaLiga Levante 2-2 Betis
29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante

Contador