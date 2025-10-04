Oviedo - Levante, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 4 de octubre de 2025.
El Oviedo, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Levante este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, Eric Bailly, David Carmo, Rahim Alhassane; Haissem Hassan, Leander Dendoncker, Santiago Colombatto, Josip Brekalo; Alberto Reina, Jose Salomon Rondon.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Unai Vencedor, Kervin Arriaga, Etta Eyong; Roger Brugue, Ivan Romero.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/04/2025
| LaLiga2
| Levante
| 0-1
| Real Oviedo
|06/10/2024
| LaLiga2
| Levante
| 0-0
| Real Oviedo
|02/03/2024
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 3-2
| Levante
|02/09/2023
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 1-1
| Levante
|27/05/2023
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 1-2
| Levante
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Real Oviedo
|25/09/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-3
| Barcelona
|21/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Real Oviedo
|13/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Real Oviedo
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Levante
|23/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-4
| Real Madrid
|20/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Levante
|14/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-2
| Betis
|29/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Levante