Oviedo - Levante, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 4 de octubre de 2025.

El Oviedo, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Levante este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, Eric Bailly, David Carmo, Rahim Alhassane; Haissem Hassan, Leander Dendoncker, Santiago Colombatto, Josip Brekalo; Alberto Reina, Jose Salomon Rondon.

LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Unai Vencedor, Kervin Arriaga, Etta Eyong; Roger Brugue, Ivan Romero.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/04/2025 LaLiga2 Levante 0-1 Real Oviedo 06/10/2024 LaLiga2 Levante 0-0 Real Oviedo 02/03/2024 LaLiga2 Real Oviedo 3-2 Levante 02/09/2023 LaLiga2 Real Oviedo 1-1 Levante 27/05/2023 LaLiga2 Real Oviedo 1-2 Levante

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/09/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Oviedo 25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona 21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo 13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo 30/08/2025 LaLiga Real Oviedo 1-0 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Levante.