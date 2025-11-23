Oviedo - Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 23 de noviembre de 2025.

El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Rayo este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Real Madrid, añadiendo 1 punto más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Javi Lopez; Leander Dendoncker, Santiago Colombatto, Federico Vinas, Santi Cazorla, Ilyas Chaira, Jose Salomon Rondon.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Unai Lopez, Oscar Valentin, Jorge de Frutos, Isi Palazon, Alvaro Garcia, Sergio Camello.

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/11/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Oviedo 03/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Osasuna 25/10/2025 LaLiga Girona 3-3 Real Oviedo 17/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Espanyol 04/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Levante

-Últimos Resultados del Rayo.