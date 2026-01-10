Oviedo - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Oviedo - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 10 de enero de 2026.

El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 19 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Betis este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el sexto lugar, llega tras la derrota de 5 - 1 cosechada contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 28 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, David Costas, David Carmo, Rahim Alhassane; Kwasi Sibo, Ilyas Chaira, Santiago Colombatto, Haissem Hassan; Alex Fores, Alberto Reina.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz, Marc Bartra, Valentin Gomez, Junior Firpo; Pablo Fornals, Marc Roca, Antony, Giovani Lo Celso, Aitor Ruibal, Juan Hernandez.

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/01/2026 LaLiga Alavés 1-1 Real Oviedo 20/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Celta 14/12/2025 LaLiga Sevilla 4-0 Real Oviedo 05/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Mallorca 29/11/2025 LaLiga Atlético 2-0 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Betis.