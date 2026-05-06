Pablo Carreno Busta - Alejandro Tabilo, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Pablo Carreno Busta - Alejandro Tabilo: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de mayo de 2026.
El tenista español Pablo Carreno Busta(91) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista chileno Alejandro Tabilo(35) este miércoles a las 15:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/10/2025
| Olbia (Cuartos de final)
| Alejandro Tabilo
| 1-2 (3-6, 6-1, 6-7)
| Pablo Carreno Busta
-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir)
| Pablo Carreno Busta
| 0-0 ()
| Stan Wawrinka
|04/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Martin Damm
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Pablo Carreno Busta
|23/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-2)
| Marton Fucsovics
|11/04/2026
| Barcelona Open, Qualification (Sin Definir)
| Pedro Martinez
| 1-0 (6-3, 4-3)
| Pablo Carreno Busta
-Últimos Resultados de Alejandro Tabilo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/05/2026
| Aix en Provence (Final)
| Zizou Bergs
| 1-2 (4-6, 6-4, 3-6)
| Alejandro Tabilo
|02/05/2026
| Aix en Provence (Semifinal)
| Ethan Quinn
| 1-2 (3-6, 6-3, 6-7)
| Alejandro Tabilo
|01/05/2026
| Aix en Provence (Cuartos de final)
| Ignacio Buse
| 0-2 (4-6, 0-6)
| Alejandro Tabilo
|30/04/2026
| Aix en Provence (Octavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 1-2 (6-4, 2-6, 4-6)
| Alejandro Tabilo
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-1 (3-6, 7-6, 6-4)
| Alejandro Tabilo