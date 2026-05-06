Pablo Carreno Busta - Alejandro Tabilo, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Pablo Carreno Busta - Alejandro Tabilo: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Pablo Carreno Busta - Alejandro Tabilo: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 6 mayo 2026 14:30
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Madrid, 6 de mayo de 2026.

El tenista español Pablo Carreno Busta(91) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista chileno Alejandro Tabilo(35) este miércoles a las 15:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/10/2025 Olbia (Cuartos de final) Alejandro Tabilo 1-2 (3-6, 6-1, 6-7) Pablo Carreno Busta

-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir) Pablo Carreno Busta 0-0 () Stan Wawrinka
04/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final) Pablo Carreno Busta 2-0 (6-3, 6-3) Martin Damm
25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-3, 6-3) Pablo Carreno Busta
23/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Pablo Carreno Busta 2-1 (4-6, 7-6, 6-2) Marton Fucsovics
11/04/2026 Barcelona Open, Qualification (Sin Definir) Pedro Martinez 1-0 (6-3, 4-3) Pablo Carreno Busta

-Últimos Resultados de Alejandro Tabilo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/05/2026 Aix en Provence (Final) Zizou Bergs 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) Alejandro Tabilo
02/05/2026 Aix en Provence (Semifinal) Ethan Quinn 1-2 (3-6, 6-3, 6-7) Alejandro Tabilo
01/05/2026 Aix en Provence (Cuartos de final) Ignacio Buse 0-2 (4-6, 0-6) Alejandro Tabilo
30/04/2026 Aix en Provence (Octavos de final) Roberto Bautista Agut 1-2 (6-4, 2-6, 4-6) Alejandro Tabilo
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Jiri Lehecka 2-1 (3-6, 7-6, 6-4) Alejandro Tabilo

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