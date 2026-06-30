Pablo Llamas Ruiz - Zachary Svajda, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Madrid, 30 de junio de 2026.

El tenista español Pablo Llamas Ruiz(119) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista estadounidense Zachary Svajda(66) este martes no antes de las 13:30.

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-Últimos Resultados de Pablo Llamas Ruiz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 25/06/2026 Wimbledon, Qualification ATP (Dieciseisavos de final) Pablo Llamas Ruiz 1-3 (5-7, 7-6, 6-7, 3-6) Tristan Boyer 24/06/2026 Wimbledon, Qualification ATP (Treintaidosavos de final) Pablo Llamas Ruiz 2-0 (6-4, 6-2) Pol Martin Tiffon 22/06/2026 Wimbledon, Qualification ATP (Sesentaicuatroavos de final) Pablo Llamas Ruiz 2-0 (6-2, 6-4) Dan Added 05/06/2026 Perugia (Cuartos de final) Pablo Llamas Ruiz 0-2 (1-6, 2-6) Daniel Merida Aguilar 03/06/2026 Perugia (Octavos de final) Pablo Llamas Ruiz 2-0 (7-6, 6-3) Jacopo Vasami

-Últimos Resultados de Zachary Svajda.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 21/06/2026 Mallorca Championships, Qualification (Cuartos de final) Zachary Svajda 0-2 (3-6, 3-6) Damir Dzumhur 20/06/2026 Mallorca Championships, Qualification (Octavos de final) Zachary Svajda 2-0 (6-3, 6-3) Marc-Andrea Huesler 15/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Tommy Paul 2-0 (7-5, 6-3) Zachary Svajda 14/06/2026 HSBC Championships, Qualification (Cuartos de final) Zachary Svajda 0-2 (3-6, 6-7) Martin Damm 13/06/2026 HSBC Championships, Qualification (Octavos de final) Zachary Svajda 2-0 (7-5, 6-2) Liam Broady

15:35 Zachary Svajda convierte el punto de set y GANA el tercer set por 6-4. 15:30 Pablo Llamas Ruiz gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 4-5. 15:27 Zachary Svajda se apunta el juego, tomando una ventaja de 5-3. 15:23 Pablo Llamas Ruiz gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 3-4. 15:21 Zachary Svajda se apunta el juego, tomando una ventaja de 4-2. 15:18 Pablo Llamas Ruiz gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 2-3. 15:16 Zachary Svajda se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-1. 15:13 Zachary Svajda rompe a Pablo Llamas Ruiz y domina ahora 2-1. 15:07 Zachary Svajda convierte el punto de juego e iguala el marcador. 1-1. 15:04 Pablo Llamas Ruiz se apunta el primer juego del tercer set. 1-0. 15:00 Inicio del tercer set. Pablo Llamas Ruiz al servicio. 15:00 Zachary Svajda convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-2. 14:57 Pablo Llamas Ruiz se lleva el juego y ahora cae por 2-5. 14:48 Zachary Svajda convierte el punto de juego y domina ahora 5-1. 14:45 Pablo Llamas Ruiz se lleva el juego y ahora cae por 1-4. 14:42 Zachary Svajda convierte el punto de juego y domina ahora 4-0. 14:38 Zachary Svajda rompe el servicio de Pablo Llamas Ruiz, tomando una ventaja de 3-0 en el 2.º set. 14:35 Zachary Svajda convierte el punto de juego y domina ahora 2-0. 14:32 Zachary Svajda rompe el servicio de su rival en el primer juego del 2.º set. 14:24 Inicio del segundo set. Pablo Llamas Ruiz servirá primero. 14:24 Zachary Svajda convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-1. 14:24 Zachary Svajda rompe el servicio de Pablo Llamas Ruiz y se pone 5-1 por delante. 14:24 Zachary Svajda se lleva el juego y domina ahora 4-1. 14:24 Zachary Svajda rompe el servicio de Pablo Llamas Ruiz y se pone 3-1 por delante. 14:24 Zachary Svajda se lleva el juego y domina ahora 2-1. 14:24 Pablo Llamas Ruiz gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1. 14:24 Zachary Svajda gana el primer juego y domina 1-0