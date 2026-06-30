Pablo Llamas Ruiz - Zachary Svajda, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP
Madrid, 30 de junio de 2026.
El tenista español Pablo Llamas Ruiz(119) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista estadounidense Zachary Svajda(66) este martes no antes de las 13:30.
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-Últimos Resultados de Pablo Llamas Ruiz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/06/2026
| Wimbledon, Qualification ATP (Dieciseisavos de final)
| Pablo Llamas Ruiz
| 1-3 (5-7, 7-6, 6-7, 3-6)
| Tristan Boyer
|24/06/2026
| Wimbledon, Qualification ATP (Treintaidosavos de final)
| Pablo Llamas Ruiz
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Pol Martin Tiffon
|22/06/2026
| Wimbledon, Qualification ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Pablo Llamas Ruiz
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Dan Added
|05/06/2026
| Perugia (Cuartos de final)
| Pablo Llamas Ruiz
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Daniel Merida Aguilar
|03/06/2026
| Perugia (Octavos de final)
| Pablo Llamas Ruiz
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Jacopo Vasami
-Últimos Resultados de Zachary Svajda.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/06/2026
| Mallorca Championships, Qualification (Cuartos de final)
| Zachary Svajda
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Damir Dzumhur
|20/06/2026
| Mallorca Championships, Qualification (Octavos de final)
| Zachary Svajda
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Marc-Andrea Huesler
|15/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Zachary Svajda
|14/06/2026
| HSBC Championships, Qualification (Cuartos de final)
| Zachary Svajda
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Martin Damm
|13/06/2026
| HSBC Championships, Qualification (Octavos de final)
| Zachary Svajda
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Liam Broady
Zachary Svajda convierte el punto de set y GANA el tercer set por 6-4.
Pablo Llamas Ruiz gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 4-5.
Zachary Svajda se apunta el juego, tomando una ventaja de 5-3.
Pablo Llamas Ruiz gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 3-4.
Zachary Svajda se apunta el juego, tomando una ventaja de 4-2.
Pablo Llamas Ruiz gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 2-3.
Zachary Svajda se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-1.
Zachary Svajda rompe a Pablo Llamas Ruiz y domina ahora 2-1.
Zachary Svajda convierte el punto de juego e iguala el marcador. 1-1.
Pablo Llamas Ruiz se apunta el primer juego del tercer set. 1-0.
Inicio del tercer set. Pablo Llamas Ruiz al servicio.
Zachary Svajda convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-2.
Pablo Llamas Ruiz se lleva el juego y ahora cae por 2-5.
Zachary Svajda convierte el punto de juego y domina ahora 5-1.
Pablo Llamas Ruiz se lleva el juego y ahora cae por 1-4.
Zachary Svajda convierte el punto de juego y domina ahora 4-0.
Zachary Svajda rompe el servicio de Pablo Llamas Ruiz, tomando una ventaja de 3-0 en el 2.º set.
Zachary Svajda convierte el punto de juego y domina ahora 2-0.
Zachary Svajda rompe el servicio de su rival en el primer juego del 2.º set.
Inicio del segundo set. Pablo Llamas Ruiz servirá primero.
Zachary Svajda convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-1.
Zachary Svajda rompe el servicio de Pablo Llamas Ruiz y se pone 5-1 por delante.
Zachary Svajda se lleva el juego y domina ahora 4-1.
Zachary Svajda rompe el servicio de Pablo Llamas Ruiz y se pone 3-1 por delante.
Zachary Svajda se lleva el juego y domina ahora 2-1.
Pablo Llamas Ruiz gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.
Zachary Svajda gana el primer juego y domina 1-0
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