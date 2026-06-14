Países Bajos 0 - 0 Japón, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 14 de junio de 2026.
Las selecciones de Países Bajos y Japón debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el AT&T Stadium este domingo a las 22:00
-Onces iniciales confirmados.
PAÍSES BAJOS: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Crysencio Summerville, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Donyell Malen.
JAPÓN: Zion Suzuki; Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura, Takefusa Kubo, Daizen Maeda, Ayase Ueda.
8' Carga por detrás de Frenkie de Jong a Ayase Ueda. El árbitro pita y concede un tiro libre.
7' Japón saca de banda en su mitad del campo.
7' Cody Gakpo se impone a Tsuyoshi Watanabe en un duelo aéreo.
7' Saque de portería para Holanda.
6' Micky van de Ven (Holanda) va demasiado lejos y derriba a Keito Nakamura.
6' Keito Nakamura hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
5' Holanda tiene el control del balón.
5' Posesión de balón: Holanda: 92 %, Japón: 8 %.
5' Saque de portería para Japón.
4' Shogo Taniguchi alivia la presión con un despeje.
4' Holanda saca de banda en la mitad del campo rival.
4' Tijjani Reijnders saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
3' Cody Gakpo crea una ocasión de gol para su compañero.
3' Buen disparo de Donyell Malen que va a puerta, pero detiene el portero.
3' Holanda intenta crear peligro.
2' Holanda tiene el control del balón.
1' Shogo Taniguchi alivia la presión con un despeje.
1' Denzel Dumfries alivia la presión con un despeje.
1' Kaishu Sano se impone a Tijjani Reijnders en un duelo aéreo.
1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.
1' El techo retráctil del estadio ha sido desplegado.
1' Holanda saca, y da comienzo el partido.
1' El árbitro da inicio al encuentro.
0' Bienvenidos a AT&T Stadium. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
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