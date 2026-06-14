Países Bajos 0 - 0 Japón, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 14 de junio de 2026.

Las selecciones de Países Bajos y Japón debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el AT&T Stadium este domingo a las 22:00

-Onces iniciales confirmados.

PAÍSES BAJOS: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Crysencio Summerville, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Donyell Malen.

JAPÓN: Zion Suzuki; Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura, Takefusa Kubo, Daizen Maeda, Ayase Ueda.

22:08 8' Carga por detrás de Frenkie de Jong a Ayase Ueda. El árbitro pita y concede un tiro libre. 22:07 7' Japón saca de banda en su mitad del campo. 22:07 7' Cody Gakpo se impone a Tsuyoshi Watanabe en un duelo aéreo. 22:06 7' Saque de portería para Holanda. 22:05 6' Micky van de Ven (Holanda) va demasiado lejos y derriba a Keito Nakamura. 22:05 6' Keito Nakamura hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 22:05 5' Holanda tiene el control del balón. 22:04 5' Posesión de balón: Holanda: 92 %, Japón: 8 %. 22:04 5' Saque de portería para Japón. 22:04 4' Shogo Taniguchi alivia la presión con un despeje. 22:04 4' Holanda saca de banda en la mitad del campo rival. 22:04 4' Tijjani Reijnders saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. 22:03 3' Cody Gakpo crea una ocasión de gol para su compañero. 22:03 3' Buen disparo de Donyell Malen que va a puerta, pero detiene el portero. 22:02 3' Holanda intenta crear peligro. 22:02 2' Holanda tiene el control del balón. 22:01 1' Shogo Taniguchi alivia la presión con un despeje. 22:01 1' Denzel Dumfries alivia la presión con un despeje. 22:01 1' Kaishu Sano se impone a Tijjani Reijnders en un duelo aéreo. 22:00 1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico. 22:00 1' El techo retráctil del estadio ha sido desplegado. 22:00 1' Holanda saca, y da comienzo el partido. 22:00 1' El árbitro da inicio al encuentro. 22:00 0' Bienvenidos a AT&T Stadium. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.