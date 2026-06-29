Países Bajos - Marruecos, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Países Bajos - Marruecos: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 29 de junio de 2026.

La selección de Países Bajos se enfrenta en Dieciseisavos de final a Marruecos este martes a las 03:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Estadio BBVA de Monterrey (Guadalupe), en México.

-Onces iniciales probables.

PAÍSES BAJOS: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey, Cody Gakpo.

MARRUECOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Brahim Diaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari.

-Últimos Resultados de Países Bajos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/06/2026 World Cup Grp. F Tunisia 1-3 Netherlands 20/06/2026 World Cup Grp. F Netherlands 5-1 Sweden 14/06/2026 World Cup Grp. F Netherlands 2-2 Japan

-Últimos Resultados de Marruecos.