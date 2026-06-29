Países Bajos - Marruecos, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Países Bajos - Marruecos: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de junio de 2026.
La selección de Países Bajos se enfrenta en Dieciseisavos de final a Marruecos este martes a las 03:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Estadio BBVA de Monterrey (Guadalupe), en México.
-Onces iniciales probables.
PAÍSES BAJOS: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey, Cody Gakpo.
MARRUECOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Brahim Diaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari.
-Últimos Resultados de Países Bajos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/06/2026
| World Cup Grp. F
| Tunisia
| 1-3
| Netherlands
|20/06/2026
| World Cup Grp. F
| Netherlands
| 5-1
| Sweden
|14/06/2026
| World Cup Grp. F
| Netherlands
| 2-2
| Japan
-Últimos Resultados de Marruecos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/06/2026
| World Cup Grp. C
| Morocco
| 4-2
| Haiti
|20/06/2026
| World Cup Grp. C
| Scotland
| 0-1
| Morocco
|14/06/2026
| World Cup Grp. C
| Brazil
| 1-1
| Morocco