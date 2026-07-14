Panna Udvardy - Leyre Romero Gormaz, en directo hoy: sigue el partido de Iasi Open

Panna Udvardy - Leyre Romero Gormaz: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Iasi Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de julio de 2026.
La tenista Húngara Panna Udvardy(71) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Iasi Open a la tenista española Leyre Romero Gormaz(146) este martes no antes de las 15:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/03/2026
| Antalya 3 (Dieciseisavos de final)
| Panna Udvardy
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Leyre Romero Gormaz
-Últimos Resultados de Panna Udvardy.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Panna Udvardy
|24/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Octavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 2-1 (3-6, 6-1, 6-2)
| Panna Udvardy
|23/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final)
| Panna Udvardy
| 1-0 (7-6, 3-2)
| Anna Bondar
|13/06/2026
| Nottingham Open, Qualification (Sin Definir)
| Panna Udvardy
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Katie Volynets
|11/06/2026
| Libema Open (Octavos de final)
| Panna Udvardy
| 1-2 (4-6, 6-3, 4-6)
| Daria Snigur
-Últimos Resultados de Leyre Romero Gormaz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/07/2026
| Iasi Open, Qualification (Sin Definir)
| Leyre Romero Gormaz
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Zhibek Kulambayeva
|12/07/2026
| Iasi Open, Qualification (Sin Definir)
| Leyre Romero Gormaz
| 2-0 (6-0, 6-3)
| Cristiana Todoni
|09/07/2026
| Bastad (Cuartos de final)
| Simona Waltert
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Leyre Romero Gormaz
|08/07/2026
| Bastad (Octavos de final)
| Miriam Bulgaru
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Leyre Romero Gormaz
|06/07/2026
| Bastad (Dieciseisavos de final)
| Leyre Romero Gormaz
| 2-1 (6-2, 2-6, 6-2)
| Darja Semenistaja