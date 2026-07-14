Panna Udvardy - Leyre Romero Gormaz, en directo hoy: sigue el partido de Iasi Open

Panna Udvardy - Leyre Romero Gormaz: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Iasi Open
Panna Udvardy - Leyre Romero Gormaz: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Iasi Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 14 julio 2026 14:31
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Madrid, 14 de julio de 2026.

La tenista Húngara Panna Udvardy(71) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Iasi Open a la tenista española Leyre Romero Gormaz(146) este martes no antes de las 15:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/03/2026 Antalya 3 (Dieciseisavos de final) Panna Udvardy 0-2 (3-6, 4-6) Leyre Romero Gormaz

-Últimos Resultados de Panna Udvardy.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Ekaterina Alexandrova 2-0 (6-4, 6-2) Panna Udvardy
24/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Octavos de final) Jelena Ostapenko 2-1 (3-6, 6-1, 6-2) Panna Udvardy
23/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final) Panna Udvardy 1-0 (7-6, 3-2) Anna Bondar
13/06/2026 Nottingham Open, Qualification (Sin Definir) Panna Udvardy 0-2 (5-7, 2-6) Katie Volynets
11/06/2026 Libema Open (Octavos de final) Panna Udvardy 1-2 (4-6, 6-3, 4-6) Daria Snigur

-Últimos Resultados de Leyre Romero Gormaz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/07/2026 Iasi Open, Qualification (Sin Definir) Leyre Romero Gormaz 2-0 (6-1, 6-4) Zhibek Kulambayeva
12/07/2026 Iasi Open, Qualification (Sin Definir) Leyre Romero Gormaz 2-0 (6-0, 6-3) Cristiana Todoni
09/07/2026 Bastad (Cuartos de final) Simona Waltert 2-0 (6-2, 6-1) Leyre Romero Gormaz
08/07/2026 Bastad (Octavos de final) Miriam Bulgaru 0-2 (3-6, 3-6) Leyre Romero Gormaz
06/07/2026 Bastad (Dieciseisavos de final) Leyre Romero Gormaz 2-1 (6-2, 2-6, 6-2) Darja Semenistaja

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