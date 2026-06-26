Paraguay 0 - 0 Australia, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Paraguay - Australia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 26 de junio de 2026.

La selección de Paraguay, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el Levi's Stadium de San Francisco (Santa Clara), en EE. UU. ante Australia este viernes a las 04:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra Turquía, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Australia ocupa el segundo lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra Estados Unidos, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

PARAGUAY: Orlando Gill; Juan Caceres, Gustavo Velazquez, Gustavo Gomez, Omar Alderete, Alexandro Maidana; Diego Gomez, Matias Galarza, Andres Cubas, Julio Enciso, Gabriel Avalos.

AUSTRALIA: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington; Aziz Behich, Aiden O'Neill, Jackson Irvine, Jordan Bos, Connor Metcalfe, Cristian Volpato, Nestory Irankunda.

-Últimos Resultados de Paraguay.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/06/2026 World Cup Grp. D Turkiye 0-1 Paraguay 13/06/2026 World Cup Grp. D USA 4-1 Paraguay

-Últimos Resultados de Australia.