Paraguay - Francia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Paraguay - Francia: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de julio de 2026.
La selección de Paraguay se enfrenta en Octavos de final a Francia este sábado a las 23:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, en EE.UU..
-Onces iniciales probables.
PARAGUAY: Orlando Gill; Gustavo Gomez, Jose Maria Canale, Juan Caceres, Junior Alonso, Andres Cubas; Damian Bobadilla, Matias Galarza, Diego Gomez; Miguel Almiron, Julio Enciso.
FRANCIA: Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Kone, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola, Kylian Mbappe.
-Últimos Resultados de Paraguay.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/06/2026
| World Cup Final Stage
| Germany
| 4-5
| Paraguay
|26/06/2026
| World Cup Grp. D
| Paraguay
| 0-0
| Australia
|20/06/2026
| World Cup Grp. D
| Turkiye
| 0-1
| Paraguay
|13/06/2026
| World Cup Grp. D
| USA
| 4-1
| Paraguay
-Últimos Resultados de Francia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/06/2026
| World Cup Final Stage
| France
| 3-0
| Sweden
|26/06/2026
| World Cup Grp. I
| Norway
| 1-4
| France
|22/06/2026
| World Cup Grp. I
| France
| 3-0
| Iraq
|16/06/2026
| World Cup Grp. I
| France
| 3-1
| Senegal