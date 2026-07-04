Paraguay - Francia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Paraguay - Francia: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de julio de 2026.

La selección de Paraguay se enfrenta en Octavos de final a Francia este sábado a las 23:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, en EE.UU..

-Onces iniciales probables.

PARAGUAY: Orlando Gill; Gustavo Gomez, Jose Maria Canale, Juan Caceres, Junior Alonso, Andres Cubas; Damian Bobadilla, Matias Galarza, Diego Gomez; Miguel Almiron, Julio Enciso.

FRANCIA: Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Kone, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola, Kylian Mbappe.

-Últimos Resultados de Paraguay.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/06/2026 World Cup Final Stage Germany 4-5 Paraguay 26/06/2026 World Cup Grp. D Paraguay 0-0 Australia 20/06/2026 World Cup Grp. D Turkiye 0-1 Paraguay 13/06/2026 World Cup Grp. D USA 4-1 Paraguay

-Últimos Resultados de Francia.