Paula Badosa - Aliaksandra Sasnovich, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Abu Dhabi Open

Paula Badosa - Aliaksandra Sasnovich: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Mubadala Abu Dhabi Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de febrero de 2026.
La tenista Española Paula Badosa(26) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Mubadala Abu Dhabi Open a la tenista Bielorrusa Aliaksandra Sasnovich(104) este lunes a las 08:00.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Paula Badosa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Oksana Selekhmeteva
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Paula Badosa
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Zarina Diyas
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Paula Badosa
|12/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Paula Badosa
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Marie Bouzkova
|08/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Paula Badosa
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Marie Bouzkova
| 1-2 (7-6, 4-6, 2-6)
| Paula Badosa
-Últimos Resultados de Aliaksandra Sasnovich.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/02/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open, Qualification (Cuartos de final)
| Sonay Kartal
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Aliaksandra Sasnovich
|31/01/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open, Qualification (Octavos de final)
| Priscilla Hon
| 1-2 (5-7, 7-6, 3-6)
| Aliaksandra Sasnovich
|18/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Aliaksandra Sasnovich
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Jasmine Paolini
|15/01/2026
| Australian Open, Qualification WTA (Dieciseisavos de final)
| Aliaksandra Sasnovich
| 2-1 (6-2, 0-6, 6-2)
| Daria Snigur
|14/01/2026
| Australian Open, Qualification WTA (Treintaidosavos de final)
| Aliaksandra Sasnovich
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Kathinka von Deichmann