Paula Badosa - Aliaksandra Sasnovich, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Abu Dhabi Open

Paula Badosa - Aliaksandra Sasnovich: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Mubadala Abu Dhabi Open
Paula Badosa - Aliaksandra Sasnovich: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Mubadala Abu Dhabi Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 2 febrero 2026 7:02
Seguir en

Madrid, 2 de febrero de 2026.

La tenista Española Paula Badosa(26) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Mubadala Abu Dhabi Open a la tenista Bielorrusa Aliaksandra Sasnovich(104) este lunes a las 08:00.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Paula Badosa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Oksana Selekhmeteva 2-0 (6-4, 6-4) Paula Badosa
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Zarina Diyas 0-2 (2-6, 4-6) Paula Badosa
12/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Marie Bouzkova
08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 6-2) Paula Badosa
06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Marie Bouzkova 1-2 (7-6, 4-6, 2-6) Paula Badosa

-Últimos Resultados de Aliaksandra Sasnovich.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/02/2026 Mubadala Abu Dhabi Open, Qualification (Cuartos de final) Sonay Kartal 2-0 (6-2, 6-4) Aliaksandra Sasnovich
31/01/2026 Mubadala Abu Dhabi Open, Qualification (Octavos de final) Priscilla Hon 1-2 (5-7, 7-6, 3-6) Aliaksandra Sasnovich
18/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Aliaksandra Sasnovich 0-2 (1-6, 2-6) Jasmine Paolini
15/01/2026 Australian Open, Qualification WTA (Dieciseisavos de final) Aliaksandra Sasnovich 2-1 (6-2, 0-6, 6-2) Daria Snigur
14/01/2026 Australian Open, Qualification WTA (Treintaidosavos de final) Aliaksandra Sasnovich 2-0 (6-3, 7-6) Kathinka von Deichmann

Contador

Contenido patrocinado