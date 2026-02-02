Paula Badosa - Aliaksandra Sasnovich, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Abu Dhabi Open

Paula Badosa - Aliaksandra Sasnovich: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Mubadala Abu Dhabi Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 2 de febrero de 2026.

La tenista Española Paula Badosa(26) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Mubadala Abu Dhabi Open a la tenista Bielorrusa Aliaksandra Sasnovich(104) este lunes a las 08:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Paula Badosa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Oksana Selekhmeteva 2-0 (6-4, 6-4) Paula Badosa 19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Zarina Diyas 0-2 (2-6, 4-6) Paula Badosa 12/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Marie Bouzkova 08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 6-2) Paula Badosa 06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Marie Bouzkova 1-2 (7-6, 4-6, 2-6) Paula Badosa

-Últimos Resultados de Aliaksandra Sasnovich.