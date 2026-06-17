Paula Badosa - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Grass Court Championships
Madrid, 17 de junio de 2026.
La tenista española Paula Badosa(142) se enfrenta en Octavos de final del torneo Grass Court Championships a la tenista estadounidense Coco Gauff(7) este miércoles a las 15:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/01/2025
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Coco Gauff
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Paula Badosa
|05/10/2024
| China Open (Semifinal)
| Coco Gauff
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-2)
| Paula Badosa
|13/05/2024
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (5-7, 6-4, 6-1)
| Paula Badosa
|29/04/2023
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Paula Badosa
-Últimos Resultados de Paula Badosa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/06/2026
| Grass Court Championships (Dieciseisavos de final)
| Suzan Lamens
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Paula Badosa
|08/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Daria Snigur
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Paula Badosa
|21/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Paula Badosa
| 1-2 (6-7, 6-4, 0-6)
| Julia Grabher
|14/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final)
| Eva Lys
| 2-1 (2-6, 7-5, 6-4)
| Paula Badosa
|07/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final)
| Paula Badosa
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Lilli Tagger
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Anastasia Potapova
|28/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Mayar Sherif
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Taylor Townsend
|16/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Final)
| Coco Gauff
| 1-2 (4-6, 7-6, 2-6)
| Elina Svitolina
|14/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Semifinal)
| Sorana Cirstea
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Coco Gauff
Coco Gauff se lleva el juego y domina ahora 4-1.
Paula Badosa convierte el punto de juego y ahora está 1-3 por detrás.
Coco Gauff se lleva el juego y domina ahora 3-0.
Coco Gauff rompe el servicio de Paula Badosa y se pone 2-0 por delante.
Coco Gauff gana el primer juego y domina 1-0
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