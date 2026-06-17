Paula Badosa - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Grass Court Championships

Madrid, 17 de junio de 2026.

La tenista española Paula Badosa(142) se enfrenta en Octavos de final del torneo Grass Court Championships a la tenista estadounidense Coco Gauff(7) este miércoles a las 15:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/01/2025 Australian Open WTA (Cuartos de final) Coco Gauff 0-2 (5-7, 4-6) Paula Badosa
05/10/2024 China Open (Semifinal) Coco Gauff 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) Paula Badosa
13/05/2024 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Coco Gauff 2-1 (5-7, 6-4, 6-1) Paula Badosa
29/04/2023 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 0-2 (3-6, 0-6) Paula Badosa

-Últimos Resultados de Paula Badosa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/06/2026 Grass Court Championships (Dieciseisavos de final) Suzan Lamens 0-2 (3-6, 2-6) Paula Badosa
08/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Daria Snigur 2-0 (6-1, 7-6) Paula Badosa
21/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Paula Badosa 1-2 (6-7, 6-4, 0-6) Julia Grabher
14/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Eva Lys 2-1 (2-6, 7-5, 6-4) Paula Badosa
07/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 0-2 (4-6, 6-7) Lilli Tagger

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Anastasia Potapova
28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-3, 6-2) Mayar Sherif
26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-4, 6-0) Taylor Townsend
16/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Final) Coco Gauff 1-2 (4-6, 7-6, 2-6) Elina Svitolina
14/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Semifinal) Sorana Cirstea 0-2 (4-6, 3-6) Coco Gauff

Coco Gauff se lleva el juego y domina ahora 4-1.

Paula Badosa convierte el punto de juego y ahora está 1-3 por detrás.

Coco Gauff se lleva el juego y domina ahora 3-0.

Coco Gauff rompe el servicio de Paula Badosa y se pone 2-0 por delante.

Coco Gauff gana el primer juego y domina 1-0

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