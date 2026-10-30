Paula Badosa - Harriet Dart, en directo hoy: sigue el partido de Guangzhou Open

Paula Badosa - Harriet Dart: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Guangzhou Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de octubre de 2026.
La tenista española Paula Badosa(61) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Guangzhou Open a la tenista británica Harriet Dart(115) este viernes no antes de las 06:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/01/2023
| United Cup, Group D (Round Robin)
| Paula Badosa
| 2-1 (6-7, 7-6, 6-1)
| Harriet Dart
Últimos Resultados de Paula Badosa
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/10/2026
| Guangzhou Open (Octavos de final)
| Paula Badosa
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Sinja Kraus
|26/10/2026
| Guangzhou Open (Dieciseisavos de final)
| Paula Badosa
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Carol Young Suh Lee
|20/10/2026
| Japan Women's Open (Dieciseisavos de final)
| Paula Badosa
| 1-2 (6-3, 4-6, 3-6)
| Antonia Ruzic
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 2-0 (7-6, 7-5)
| Paula Badosa
|01/10/2026
| China Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Paula Badosa
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-4)
| Daria Kasatkina
Últimos Resultados de Harriet Dart
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/10/2026
| Guangzhou Open (Octavos de final)
| Harriet Dart
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-3)
| Janice Tjen
|26/10/2026
| Guangzhou Open (Dieciseisavos de final)
| Harriet Dart
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-2)
| Tatiana Prozorova
|25/10/2026
| Guangzhou Open, Qualification (Sin Definir)
| Harriet Dart
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Mei Yamaguchi
|24/10/2026
| Guangzhou Open, Qualification (Sin Definir)
| Harriet Dart
| 2-1 (5-7, 7-6, 6-1)
| Cheuk Ying Shek
|19/10/2026
| Japan Women's Open (Dieciseisavos de final)
| Talia Gibson
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Harriet Dart