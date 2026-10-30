Paula Badosa - Harriet Dart, en directo hoy: sigue el partido de Guangzhou Open

Paula Badosa - Harriet Dart: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Guangzhou Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 30 de octubre de 2026.

La tenista española Paula Badosa(61) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Guangzhou Open a la tenista británica Harriet Dart(115) este viernes no antes de las 06:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 01/01/2023 United Cup, Group D (Round Robin) Paula Badosa 2-1 (6-7, 7-6, 6-1) Harriet Dart

Últimos Resultados de Paula Badosa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 28/10/2026 Guangzhou Open (Octavos de final) Paula Badosa 2-0 (6-1, 6-4) Sinja Kraus 26/10/2026 Guangzhou Open (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 2-0 (6-1, 6-4) Carol Young Suh Lee 20/10/2026 Japan Women's Open (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) Antonia Ruzic 03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Jelena Ostapenko 2-0 (7-6, 7-5) Paula Badosa 01/10/2026 China Open (Sesentaicuatroavos de final) Paula Badosa 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Daria Kasatkina

Últimos Resultados de Harriet Dart