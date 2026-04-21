Paula Badosa - Julia Grabher, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Paula Badosa - Julia Grabher: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Madrid Open
Paula Badosa - Julia Grabher: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 21 abril 2026 13:10
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Madrid, 21 de abril de 2026.

La tenista Paula Badosa(103) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Madrid Open a la tenista Julia Grabher(107) este martes a las 14:05.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Paula Badosa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Eva Lys 2-1 (2-6, 7-5, 6-4) Paula Badosa
07/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 0-2 (4-6, 6-7) Lilli Tagger
03/04/2026 Credit One Charleston Open (Octavos de final) Paula Badosa 0-2 (4-6, 2-6) Anna Kalinskaya
01/04/2026 Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (3-6, 4-6) Paula Badosa
31/03/2026 Credit One Charleston Open (Treintaidosavos de final) Kayla Day 0-2 (4-6, 3-6) Paula Badosa

-Últimos Resultados de Julia Grabher.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final) Julia Grabher 0-2 (4-6, 3-6) Alexandra Eala
12/03/2026 Antalya 3 (Octavos de final) Nuria Brancaccio 2-1 (3-6, 6-3, 6-1) Julia Grabher
11/03/2026 Antalya 3 (Dieciseisavos de final) Mai Hontama 0-2 (4-6, 2-6) Julia Grabher
25/02/2026 Antalya (Dieciseisavos de final) Katarina Zavatska 0-0 (1-2) Julia Grabher
13/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final) Anastasia Zakharova 2-0 (6-2, 6-4) Julia Grabher

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