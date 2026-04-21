Paula Badosa - Julia Grabher, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Paula Badosa - Julia Grabher: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de abril de 2026.
La tenista Paula Badosa(103) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Madrid Open a la tenista Julia Grabher(107) este martes a las 14:05.
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-Últimos Resultados de Paula Badosa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final)
| Eva Lys
| 2-1 (2-6, 7-5, 6-4)
| Paula Badosa
|07/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final)
| Paula Badosa
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Lilli Tagger
|03/04/2026
| Credit One Charleston Open (Octavos de final)
| Paula Badosa
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Anna Kalinskaya
|01/04/2026
| Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Paula Badosa
|31/03/2026
| Credit One Charleston Open (Treintaidosavos de final)
| Kayla Day
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Paula Badosa
-Últimos Resultados de Julia Grabher.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final)
| Julia Grabher
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Alexandra Eala
|12/03/2026
| Antalya 3 (Octavos de final)
| Nuria Brancaccio
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-1)
| Julia Grabher
|11/03/2026
| Antalya 3 (Dieciseisavos de final)
| Mai Hontama
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Julia Grabher
|25/02/2026
| Antalya (Dieciseisavos de final)
| Katarina Zavatska
| 0-0 (1-2)
| Julia Grabher
|13/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Anastasia Zakharova
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Julia Grabher