Paula Badosa - Julia Grabher, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Paula Badosa - Julia Grabher: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de abril de 2026.

La tenista Paula Badosa(103) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Madrid Open a la tenista Julia Grabher(107) este martes a las 14:05.

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-Últimos Resultados de Paula Badosa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 14/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Eva Lys 2-1 (2-6, 7-5, 6-4) Paula Badosa 07/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 0-2 (4-6, 6-7) Lilli Tagger 03/04/2026 Credit One Charleston Open (Octavos de final) Paula Badosa 0-2 (4-6, 2-6) Anna Kalinskaya 01/04/2026 Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (3-6, 4-6) Paula Badosa 31/03/2026 Credit One Charleston Open (Treintaidosavos de final) Kayla Day 0-2 (4-6, 3-6) Paula Badosa

-Últimos Resultados de Julia Grabher.