Paula Badosa - Panna Udvardy, en directo hoy: sigue el partido de Hamburg European Open

Paula Badosa - Panna Udvardy: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Hamburg European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de julio de 2026.

La tenista española Paula Badosa(93) se enfrenta en Octavos de final del torneo Hamburg European Open a la tenista Húngara Panna Udvardy(71) este jueves no antes de las 14:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 17/07/2026 Iasi Open (Cuartos de final) Panna Udvardy 0-2 (4-6, 6-7) Paula Badosa

Últimos Resultados de Paula Badosa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 22/07/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Katarzyna Kawa 0-2 (5-7, 4-6) Paula Badosa 20/07/2026 Iasi Open (Final) Mayar Sherif 1-0 (6-4, 4-0) Paula Badosa 18/07/2026 Iasi Open (Semifinal) Paula Badosa 2-1 (3-6, 7-5, 7-6) Tamara Zidansek 17/07/2026 Iasi Open (Cuartos de final) Panna Udvardy 0-2 (4-6, 6-7) Paula Badosa 16/07/2026 Iasi Open (Octavos de final) Alevtina Ibragimova 1-2 (6-7, 6-1, 4-6) Paula Badosa

Últimos Resultados de Panna Udvardy.