Paula Badosa - Panna Udvardy, en directo hoy: sigue el partido de Hamburg European Open

Paula Badosa - Panna Udvardy: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Hamburg European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de julio de 2026.
La tenista española Paula Badosa(93) se enfrenta en Octavos de final del torneo Hamburg European Open a la tenista Húngara Panna Udvardy(71) este jueves no antes de las 14:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/07/2026
| Iasi Open (Cuartos de final)
| Panna Udvardy
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Paula Badosa
Últimos Resultados de Paula Badosa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/07/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Katarzyna Kawa
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Paula Badosa
|20/07/2026
| Iasi Open (Final)
| Mayar Sherif
| 1-0 (6-4, 4-0)
| Paula Badosa
|18/07/2026
| Iasi Open (Semifinal)
| Paula Badosa
| 2-1 (3-6, 7-5, 7-6)
| Tamara Zidansek
|17/07/2026
| Iasi Open (Cuartos de final)
| Panna Udvardy
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Paula Badosa
|16/07/2026
| Iasi Open (Octavos de final)
| Alevtina Ibragimova
| 1-2 (6-7, 6-1, 4-6)
| Paula Badosa
Últimos Resultados de Panna Udvardy.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/07/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Elena Pridankina
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Panna Udvardy
|17/07/2026
| Iasi Open (Cuartos de final)
| Panna Udvardy
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Paula Badosa
|16/07/2026
| Iasi Open (Octavos de final)
| Panna Udvardy
| 2-1 (1-6, 7-5, 6-2)
| Katarzyna Kawa
|14/07/2026
| Iasi Open (Dieciseisavos de final)
| Panna Udvardy
| 2-1 (6-3, 4-6, 6-3)
| Leyre Romero Gormaz
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Panna Udvardy