Pedro Martinez - Novak Djokovic, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Pedro Martinez - Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open ATP
Pedro Martinez - Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: lunes, 19 enero 2026 9:30
Madrid, 19 de enero de 2026.

El tenista Español Pedro Martinez(71) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Serbio Novak Djokovic(4) este lunes a las 10:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Pedro Martinez.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/01/2026 Bengaluru (Final) Pedro Martinez 2-0 (7-6, 6-3) Timofey Skatov
09/01/2026 Bengaluru (Semifinal) Pedro Martinez 2-0 (7-6, 6-1) Matteo Martineau
08/01/2026 Bengaluru (Cuartos de final) Pedro Martinez 2-0 (6-2, 6-0) Cedrik-Marcel Stebe
07/01/2026 Bengaluru (Octavos de final) Pedro Martinez 2-0 (7-6, 6-3) Michael Geerts
06/01/2026 Bengaluru (Dieciseisavos de final) Pedro Martinez 2-1 (4-6, 6-2, 6-3) Eero Vasa

-Últimos Resultados de Novak Djokovic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/11/2025 Hellenic Championship (Final) Novak Djokovic 2-1 (4-6, 6-3, 7-5) Lorenzo Musetti
07/11/2025 Hellenic Championship (Semifinal) Novak Djokovic 2-0 (6-3, 6-4) Yannick Hanfmann
06/11/2025 Hellenic Championship (Cuartos de final) Novak Djokovic 2-0 (7-6, 6-4) Nuno Borges
04/11/2025 Hellenic Championship (Octavos de final) Novak Djokovic 2-0 (7-6, 6-1) Alejandro Tabilo
18/10/2025 Six Kings Slam (Tercer Puesto) Taylor Fritz 1-0 (7-6, 0-0) Novak Djokovic

