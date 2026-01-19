Pedro Martinez - Novak Djokovic, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Pedro Martinez - Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de enero de 2026.
El tenista Español Pedro Martinez(71) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Serbio Novak Djokovic(4) este lunes a las 10:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Pedro Martinez.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/01/2026
| Bengaluru (Final)
| Pedro Martinez
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Timofey Skatov
|09/01/2026
| Bengaluru (Semifinal)
| Pedro Martinez
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Matteo Martineau
|08/01/2026
| Bengaluru (Cuartos de final)
| Pedro Martinez
| 2-0 (6-2, 6-0)
| Cedrik-Marcel Stebe
|07/01/2026
| Bengaluru (Octavos de final)
| Pedro Martinez
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Michael Geerts
|06/01/2026
| Bengaluru (Dieciseisavos de final)
| Pedro Martinez
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-3)
| Eero Vasa
-Últimos Resultados de Novak Djokovic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/11/2025
| Hellenic Championship (Final)
| Novak Djokovic
| 2-1 (4-6, 6-3, 7-5)
| Lorenzo Musetti
|07/11/2025
| Hellenic Championship (Semifinal)
| Novak Djokovic
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Yannick Hanfmann
|06/11/2025
| Hellenic Championship (Cuartos de final)
| Novak Djokovic
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Nuno Borges
|04/11/2025
| Hellenic Championship (Octavos de final)
| Novak Djokovic
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Alejandro Tabilo
|18/10/2025
| Six Kings Slam (Tercer Puesto)
| Taylor Fritz
| 1-0 (7-6, 0-0)
| Novak Djokovic