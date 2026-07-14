Pedro Martinez - Yannick Hanfmann, en directo hoy: sigue el partido de Swiss Open

Pedro Martinez - Yannick Hanfmann: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Swiss Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de julio de 2026.
El tenista español Pedro Martinez(157) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Swiss Open al tenista alemán Yannick Hanfmann(51) este martes no antes de las 10:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/09/2024
| Chengdu Open (Cuartos de final)
| Yannick Hanfmann
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Pedro Martinez
|27/02/2023
| Chile Open (Dieciseisavos de final)
| Pedro Martinez
| 0-2 (2-6, 0-6)
| Yannick Hanfmann
-Últimos Resultados de Pedro Martinez.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/07/2026
| Iasi (Octavos de final)
| Pedro Martinez
| 1-2 (6-4, 3-6, 5-7)
| Maks Kasnikowski
|07/07/2026
| Iasi (Dieciseisavos de final)
| Pedro Martinez
| 2-1 (6-3, 4-6, 6-2)
| S D Prajwal Dev
|22/06/2026
| Wimbledon, Qualification ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Otto Virtanen
| 2-1 (6-4, 1-6, 6-1)
| Pedro Martinez
|16/06/2026
| Parma (Dieciseisavos de final)
| Pedro Martinez
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Daniel Rincon
|11/06/2026
| Lyon (Octavos de final)
| Pedro Martinez
| 1-2 (6-4, 1-6, 4-6)
| Felix Balshaw
-Últimos Resultados de Yannick Hanfmann.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Karen Khachanov
| 3-0 (6-3, 6-4, 6-4)
| Yannick Hanfmann
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Yannick Hanfmann
| 3-1 (6-7, 7-6, 6-2, 6-3)
| Giovanni Mpetshi Perricard
|23/06/2026
| Mallorca Championships (Octavos de final)
| Luciano Darderi
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Yannick Hanfmann
|21/06/2026
| Mallorca Championships (Dieciseisavos de final)
| Yannick Hanfmann
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Adolfo Vallejo
|18/06/2026
| Halle Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Yannick Hanfmann