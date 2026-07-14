Pedro Martinez - Yannick Hanfmann, en directo hoy: sigue el partido de Swiss Open

Pedro Martinez - Yannick Hanfmann: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Swiss Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 14 de julio de 2026.

El tenista español Pedro Martinez(157) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Swiss Open al tenista alemán Yannick Hanfmann(51) este martes no antes de las 10:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 22/09/2024 Chengdu Open (Cuartos de final) Yannick Hanfmann 2-0 (7-6, 6-2) Pedro Martinez 27/02/2023 Chile Open (Dieciseisavos de final) Pedro Martinez 0-2 (2-6, 0-6) Yannick Hanfmann

-Últimos Resultados de Pedro Martinez.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 08/07/2026 Iasi (Octavos de final) Pedro Martinez 1-2 (6-4, 3-6, 5-7) Maks Kasnikowski 07/07/2026 Iasi (Dieciseisavos de final) Pedro Martinez 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) S D Prajwal Dev 22/06/2026 Wimbledon, Qualification ATP (Sesentaicuatroavos de final) Otto Virtanen 2-1 (6-4, 1-6, 6-1) Pedro Martinez 16/06/2026 Parma (Dieciseisavos de final) Pedro Martinez 0-2 (6-7, 6-7) Daniel Rincon 11/06/2026 Lyon (Octavos de final) Pedro Martinez 1-2 (6-4, 1-6, 4-6) Felix Balshaw

-Últimos Resultados de Yannick Hanfmann.