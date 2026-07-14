Pedro Martinez - Yannick Hanfmann, en directo hoy: sigue el partido de Swiss Open

Pedro Martinez - Yannick Hanfmann: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Swiss Open
Pedro Martinez - Yannick Hanfmann: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Swiss Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 14 julio 2026 9:30
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Madrid, 14 de julio de 2026.

El tenista español Pedro Martinez(157) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Swiss Open al tenista alemán Yannick Hanfmann(51) este martes no antes de las 10:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/09/2024 Chengdu Open (Cuartos de final) Yannick Hanfmann 2-0 (7-6, 6-2) Pedro Martinez
27/02/2023 Chile Open (Dieciseisavos de final) Pedro Martinez 0-2 (2-6, 0-6) Yannick Hanfmann

-Últimos Resultados de Pedro Martinez.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/07/2026 Iasi (Octavos de final) Pedro Martinez 1-2 (6-4, 3-6, 5-7) Maks Kasnikowski
07/07/2026 Iasi (Dieciseisavos de final) Pedro Martinez 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) S D Prajwal Dev
22/06/2026 Wimbledon, Qualification ATP (Sesentaicuatroavos de final) Otto Virtanen 2-1 (6-4, 1-6, 6-1) Pedro Martinez
16/06/2026 Parma (Dieciseisavos de final) Pedro Martinez 0-2 (6-7, 6-7) Daniel Rincon
11/06/2026 Lyon (Octavos de final) Pedro Martinez 1-2 (6-4, 1-6, 4-6) Felix Balshaw

-Últimos Resultados de Yannick Hanfmann.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Karen Khachanov 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) Yannick Hanfmann
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Yannick Hanfmann 3-1 (6-7, 7-6, 6-2, 6-3) Giovanni Mpetshi Perricard
23/06/2026 Mallorca Championships (Octavos de final) Luciano Darderi 2-0 (7-5, 6-3) Yannick Hanfmann
21/06/2026 Mallorca Championships (Dieciseisavos de final) Yannick Hanfmann 2-0 (7-6, 7-6) Adolfo Vallejo
18/06/2026 Halle Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-3, 7-6) Yannick Hanfmann

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