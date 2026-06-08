Pierre-Hugues Herbert - Martin Landaluce, en directo hoy: sigue el partido de Stuttgart Open

Pierre-Hugues Herbert - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Stuttgart Open
Pierre-Hugues Herbert - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Stuttgart Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 8 junio 2026 11:31
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Madrid, 8 de junio de 2026.

El tenista Francés Pierre-Hugues Herbert(232) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Stuttgart Open al tenista español Martin Landaluce(58) este lunes a las 12:30.

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No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Pierre-Hugues Herbert.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/06/2026 Stuttgart Open, Qualification (Cuartos de final) Mert Alkaya 0-2 (6-7, 4-6) Pierre-Hugues Herbert
06/06/2026 Stuttgart Open, Qualification (Octavos de final) Pierre-Hugues Herbert 2-0 (7-6, 6-4) Daniil Glinka
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Lorenzo Sonego 3-2 (7-6, 5-7, 6-2, 1-6, 6-4) Pierre-Hugues Herbert
22/05/2026 Roland Garros, Qualification ATP (Dieciseisavos de final) Pierre-Hugues Herbert 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) Leandro Riedi
20/05/2026 Roland Garros, Qualification ATP (Treintaidosavos de final) Jan Choinski 0-0 () Pierre-Hugues Herbert

-Últimos Resultados de Martin Landaluce.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Juan Manuel Cerundolo 3-2 (6-4, 6-7, 7-6, 6-7, 7-6) Martin Landaluce
28/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Martin Landaluce 3-2 (1-6, 2-6, 6-4, 7-5, 6-0) Vit Kopriva
26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Martin Landaluce 3-2 (6-3, 4-6, 6-2, 6-7, 6-4) Juan Carlos Prado
14/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Martin Landaluce 1-2 (6-1, 4-6, 5-7) Daniil Medvedev
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Hamad Medjedovic 0-2 (5-7, 4-6) Martin Landaluce

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