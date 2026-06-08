Pierre-Hugues Herbert - Martin Landaluce, en directo hoy: sigue el partido de Stuttgart Open

Pierre-Hugues Herbert - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Stuttgart Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de junio de 2026.
El tenista Francés Pierre-Hugues Herbert(232) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Stuttgart Open al tenista español Martin Landaluce(58) este lunes a las 12:30.
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-Últimos Resultados de Pierre-Hugues Herbert.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/06/2026
| Stuttgart Open, Qualification (Cuartos de final)
| Mert Alkaya
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Pierre-Hugues Herbert
|06/06/2026
| Stuttgart Open, Qualification (Octavos de final)
| Pierre-Hugues Herbert
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Daniil Glinka
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Lorenzo Sonego
| 3-2 (7-6, 5-7, 6-2, 1-6, 6-4)
| Pierre-Hugues Herbert
|22/05/2026
| Roland Garros, Qualification ATP (Dieciseisavos de final)
| Pierre-Hugues Herbert
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-3)
| Leandro Riedi
|20/05/2026
| Roland Garros, Qualification ATP (Treintaidosavos de final)
| Jan Choinski
| 0-0 ()
| Pierre-Hugues Herbert
-Últimos Resultados de Martin Landaluce.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 3-2 (6-4, 6-7, 7-6, 6-7, 7-6)
| Martin Landaluce
|28/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Martin Landaluce
| 3-2 (1-6, 2-6, 6-4, 7-5, 6-0)
| Vit Kopriva
|26/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Martin Landaluce
| 3-2 (6-3, 4-6, 6-2, 6-7, 6-4)
| Juan Carlos Prado
|14/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Martin Landaluce
| 1-2 (6-1, 4-6, 5-7)
| Daniil Medvedev
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Hamad Medjedovic
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Martin Landaluce