Polina Berezina - Chukwumelije Clarke, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Girls

Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 6 septiembre 2026 22:14
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Madrid, 6 de septiembre de 2026.

La tenista rusa Polina Berezina(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Girls a la tenista estadounidense Chukwumelije Clarke(891) este domingo no antes de las 21:45.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Polina Berezina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Polina Berezina 0-2 (4-6, 6-7) Janae Preston

Últimos Resultados de Chukwumelije Clarke

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Octavos de final) Anna Pushkareva 2-1 (3-6, 7-5, 6-1) Chukwumelije Clarke
06/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Chukwumelije Clarke 2-0 (6-4, 6-1) Ksenia Efremova
05/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Veronika Sekerkova 0-2 (0-6, 2-6) Chukwumelije Clarke
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Alisa Oktiabreva 2-0 (6-1, 6-3) Chukwumelije Clarke

Polina Berezina rompe el servicio de Chukwumelije Clarke y se pone 2-0 por delante.

Polina Berezina rompe el servicio de Chukwumelije Clarke y se pone 2-0 por delante.

Polina Berezina gana el primer juego y domina 1-0

Polina Berezina gana el primer juego y domina 1-0

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