Polina Berezina - Chukwumelije Clarke, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Girls

Madrid, 6 de septiembre de 2026.
La tenista rusa Polina Berezina(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Girls a la tenista estadounidense Chukwumelije Clarke(891) este domingo no antes de las 21:45.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Polina Berezina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/07/2026
| Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Polina Berezina
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Janae Preston
Últimos Resultados de Chukwumelije Clarke
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/07/2026
| Wimbledon Juniors, Girls (Octavos de final)
| Anna Pushkareva
| 2-1 (3-6, 7-5, 6-1)
| Chukwumelije Clarke
|06/07/2026
| Wimbledon Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Chukwumelije Clarke
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Ksenia Efremova
|05/07/2026
| Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Veronika Sekerkova
| 0-2 (0-6, 2-6)
| Chukwumelije Clarke
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Alisa Oktiabreva
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Chukwumelije Clarke