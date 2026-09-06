Polina Berezina - Chukwumelije Clarke, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Girls

Madrid, 6 de septiembre de 2026.

La tenista rusa Polina Berezina(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Girls a la tenista estadounidense Chukwumelije Clarke(891) este domingo no antes de las 21:45.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Polina Berezina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 05/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Polina Berezina 0-2 (4-6, 6-7) Janae Preston

Últimos Resultados de Chukwumelije Clarke