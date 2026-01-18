Polina Kudermetova - Guiomar Maristany, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Polina Kudermetova - Guiomar Maristany: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open WTA
Polina Kudermetova - Guiomar Maristany: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 18 enero 2026 5:00
Seguir en

Madrid, 18 de enero de 2026.

La tenista Uzbeka Polina Kudermetova(150) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Española Guiomar Maristany(184) este domingo a las 06:00.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Polina Kudermetova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/01/2026 Canberra (Final) Joanna Garland 2-0 (6-4, 6-2) Polina Kudermetova
09/01/2026 Canberra (Semifinal) Polina Kudermetova 2-0 (7-5, 6-2) Himeno Sakatsume
08/01/2026 Canberra (Cuartos de final) Yue Yuan 0-2 (1-6, 0-6) Polina Kudermetova
07/01/2026 Canberra (Octavos de final) Lola Radivojevic 0-2 (3-6, 6-7) Polina Kudermetova
06/01/2026 Canberra (Dieciseisavos de final) Alina Korneeva 0-2 (2-6, 3-6) Polina Kudermetova

-Últimos Resultados de Guiomar Maristany.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/01/2026 Australian Open, Qualification WTA (Dieciseisavos de final) Guiomar Maristany 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) Elvina Kalieva
14/01/2026 Australian Open, Qualification WTA (Treintaidosavos de final) Guiomar Maristany 2-1 (6-2, 2-6, 7-6) Tatiana Prozorova
12/01/2026 Australian Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Mayar Sherif 0-2 (4-6, 3-6) Guiomar Maristany
08/10/2025 Mallorca (Octavos de final) Solana Sierra 2-0 (7-5, 6-4) Guiomar Maristany
06/10/2025 Mallorca (Dieciseisavos de final) Guiomar Maristany 2-0 (6-3, 6-4) Irene Burillo Escorihuela

Contador

Contenido patrocinado