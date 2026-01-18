Polina Kudermetova - Guiomar Maristany, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Polina Kudermetova - Guiomar Maristany: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de enero de 2026.
La tenista Uzbeka Polina Kudermetova(150) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Española Guiomar Maristany(184) este domingo a las 06:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Polina Kudermetova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/01/2026
| Canberra (Final)
| Joanna Garland
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Polina Kudermetova
|09/01/2026
| Canberra (Semifinal)
| Polina Kudermetova
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Himeno Sakatsume
|08/01/2026
| Canberra (Cuartos de final)
| Yue Yuan
| 0-2 (1-6, 0-6)
| Polina Kudermetova
|07/01/2026
| Canberra (Octavos de final)
| Lola Radivojevic
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Polina Kudermetova
|06/01/2026
| Canberra (Dieciseisavos de final)
| Alina Korneeva
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Polina Kudermetova
-Últimos Resultados de Guiomar Maristany.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/01/2026
| Australian Open, Qualification WTA (Dieciseisavos de final)
| Guiomar Maristany
| 2-1 (7-5, 4-6, 6-4)
| Elvina Kalieva
|14/01/2026
| Australian Open, Qualification WTA (Treintaidosavos de final)
| Guiomar Maristany
| 2-1 (6-2, 2-6, 7-6)
| Tatiana Prozorova
|12/01/2026
| Australian Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Mayar Sherif
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Guiomar Maristany
|08/10/2025
| Mallorca (Octavos de final)
| Solana Sierra
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Guiomar Maristany
|06/10/2025
| Mallorca (Dieciseisavos de final)
| Guiomar Maristany
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Irene Burillo Escorihuela