Qatar - Suiza, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Qatar - Suiza: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 13 de junio de 2026.

Las selecciones de Qatar y Suiza debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Levi's Stadium este sábado a las 21:00

-Onces iniciales confirmados.

QATAR: Mahmud Abunada; Ayoub Al Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Elamin; Assim Madibo, Jassem Gaber, Issa Laye; Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag, Akram Afif.

SUIZA: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi; Remo Freuler, Ricardo Rodriguez, Michel Aebischer, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Breel Embolo, Ruben Vargas.