Qinwen Zheng - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Total Open

Qinwen Zheng - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Qatar Total Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de febrero de 2026.
La tenista China - China Qinwen Zheng(26) se enfrenta en Octavos de final del torneo Qatar Total Open a la tenista Kazaja Elena Rybakina(3) este miércoles a las 16:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/11/2024
| WTA Finals, Purple Group (Round Robin)
| Elena Rybakina
| 1-2 (6-7, 6-3, 1-6)
| Qinwen Zheng
|02/10/2023
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Qinwen Zheng
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Elena Rybakina
-Últimos Resultados de Qinwen Zheng.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Alycia Parks
| 1-2 (6-7, 6-3, 2-6)
| Qinwen Zheng
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Qinwen Zheng
| 2-1 (4-6, 6-1, 6-2)
| Sofia Kenin
|29/09/2025
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Linda Noskova
| 1-1 (6-4, 3-6, 3-0)
| Qinwen Zheng
|27/09/2025
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Emiliana Arango
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Qinwen Zheng
|01/07/2025
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Katerina Siniakova
| 2-1 (7-5, 4-6, 6-1)
| Qinwen Zheng
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Xinyu Wang
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|31/01/2026
| Australian Open WTA (Final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (4-6, 6-4, 4-6)
| Elena Rybakina
|29/01/2026
| Australian Open WTA (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Elena Rybakina
|28/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Iga Swiatek
|26/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Elise Mertens