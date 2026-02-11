Qinwen Zheng - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Total Open

Qinwen Zheng - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Qatar Total Open
Qinwen Zheng - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Qatar Total Open
Actualizado: miércoles, 11 febrero 2026 15:04
Madrid, 11 de febrero de 2026.

La tenista China - China Qinwen Zheng(26) se enfrenta en Octavos de final del torneo Qatar Total Open a la tenista Kazaja Elena Rybakina(3) este miércoles a las 16:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/11/2024 WTA Finals, Purple Group (Round Robin) Elena Rybakina 1-2 (6-7, 6-3, 1-6) Qinwen Zheng
02/10/2023 China Open (Treintaidosavos de final) Qinwen Zheng 0-2 (1-6, 2-6) Elena Rybakina

-Últimos Resultados de Qinwen Zheng.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Alycia Parks 1-2 (6-7, 6-3, 2-6) Qinwen Zheng
09/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Qinwen Zheng 2-1 (4-6, 6-1, 6-2) Sofia Kenin
29/09/2025 China Open (Dieciseisavos de final) Linda Noskova 1-1 (6-4, 3-6, 3-0) Qinwen Zheng
27/09/2025 China Open (Treintaidosavos de final) Emiliana Arango 0-2 (3-6, 2-6) Qinwen Zheng
01/07/2025 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Katerina Siniakova 2-1 (7-5, 4-6, 6-1) Qinwen Zheng

-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Xinyu Wang 0-2 (2-6, 4-6) Elena Rybakina
31/01/2026 Australian Open WTA (Final) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) Elena Rybakina
29/01/2026 Australian Open WTA (Semifinal) Jessica Pegula 0-2 (3-6, 6-7) Elena Rybakina
28/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-1) Iga Swiatek
26/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-1, 6-3) Elise Mertens

