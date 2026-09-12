Racing 2 - 1 Deportivo Alavés, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 12 de septiembre de 2026.
El Racing, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio El Sardinero ante Deportivo Alavés este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra Rayo, sin poder sumar más puntos a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo Alavés ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 5 - 2 cosechada como local contra Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales confirmados
RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Sergio Canales, Matteo Prati, Pablo Garcia, Ivan Martin, Inigo Vicente, Yassir Zabiri.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto, Abderrahman Rebbach; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Denis Suarez; Mariano Diaz, Lucas Boye.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/01/2023
| LaLiga2
| Racing
| 0-3
| Alavés
Últimos Resultados de Racing
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-2
| Racing
|28/08/2026
| LaLiga
| Racing
| 3-2
| Elche
|23/08/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Racing
|16/08/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-2
| Villarreal
|31/05/2026
| LaLiga
| Racing
| 4-1
| Cadiz
Últimos Resultados de Deportivo Alavés
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 5-2
| Osasuna
|28/08/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Villarreal
|20/08/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Alavés
|15/08/2026
| LaLiga
| Alavés
| 3-0
| Getafe
|23/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Rayo