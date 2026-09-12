Racing 2 - 1 Deportivo Alavés, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 12 de septiembre de 2026.

El Racing, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio El Sardinero ante Deportivo Alavés este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra Rayo, sin poder sumar más puntos a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo Alavés ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 5 - 2 cosechada como local contra Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Sergio Canales, Matteo Prati, Pablo Garcia, Ivan Martin, Inigo Vicente, Yassir Zabiri.DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto, Abderrahman Rebbach; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Denis Suarez; Mariano Diaz, Lucas Boye.

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