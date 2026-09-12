Racing 2 - 1 Deportivo Alavés, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 12 septiembre 2026 15:58
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Madrid, 12 de septiembre de 2026.

El Racing, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio El Sardinero ante Deportivo Alavés este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra Rayo, sin poder sumar más puntos a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo Alavés ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 5 - 2 cosechada como local contra Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados


RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Sergio Canales, Matteo Prati, Pablo Garcia, Ivan Martin, Inigo Vicente, Yassir Zabiri.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto, Abderrahman Rebbach; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Denis Suarez; Mariano Diaz, Lucas Boye.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/01/2023 LaLiga2 Racing 0-3 Alavés

Últimos Resultados de Racing

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/09/2026 LaLiga Rayo 3-2 Racing
28/08/2026 LaLiga Racing 3-2 Elche
23/08/2026 LaLiga Getafe 1-0 Racing
16/08/2026 LaLiga Racing 2-2 Villarreal
31/05/2026 LaLiga Racing 4-1 Cadiz

Últimos Resultados de Deportivo Alavés

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/09/2026 LaLiga Alavés 5-2 Osasuna
28/08/2026 LaLiga Alavés 1-0 Villarreal
20/08/2026 LaLiga Rayo 1-1 Alavés
15/08/2026 LaLiga Alavés 3-0 Getafe
23/05/2026 LaLiga Alavés 1-2 Rayo

90' +10 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +10 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +10 Posesión de balón: Racing Santander: 57 %, Alavés: 43 %.

90' +10 Posesión de balón: Racing Santander: 57 %, Alavés: 43 %.

90' +10 Jeanuel Belocian alivia la presión con un despeje.

90' +10 Jeanuel Belocian alivia la presión con un despeje.

90' +10 Alavés intenta crear peligro.

90' +10 Alavés intenta crear peligro.

90' +9 El árbitro pita tiro libre a Carlos Protesoni (Alavés) por zancadillear a Asier Villalibre.

90' +9 El árbitro pita tiro libre a Carlos Protesoni (Alavés) por zancadillear a Asier Villalibre.

90' +9 Racing Santander intenta crear peligro.

90' +9 Racing Santander intenta crear peligro.

90' +9 Alavés intenta crear peligro.

90' +9 Alavés intenta crear peligro.

90' +8 Se reanuda el partido.

90' +8 Se reanuda el partido.

90' +8 Giorgi Guliashvili tiene una lesión menor y ha sido sustituido por Pedro Felipe.

90' +8 Giorgi Guliashvili tiene una lesión menor y ha sido sustituido por Pedro Felipe.

90' +7 Aitor Manas se lesiona y es sustituido por Miguel Rodriguez.

90' +7 Aitor Manas se lesiona y es sustituido por Miguel Rodriguez.

90' +4 Aitor Manas está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.

90' +4 Aitor Manas está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.

90' +4 El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

90' +4 El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

90' +3 Obstrucción de Abderrahman Rebbach, que corta la carrera de Jorge Salinas. El árbitro indica tiro libre.

90' +3 Obstrucción de Abderrahman Rebbach, que corta la carrera de Jorge Salinas. El árbitro indica tiro libre.

90' +3 Alavés intenta crear peligro.

90' +3 Alavés intenta crear peligro.

90' +2 Racing Santander intenta crear peligro.

90' +2 Racing Santander intenta crear peligro.

90' +2 Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

90' +2 Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

90' +2 Racing Santander intenta crear peligro.

90' +2 Racing Santander intenta crear peligro.

90' +1 Alavés intenta crear peligro.

90' +1 Alavés intenta crear peligro.

90' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 4 minuto(s) de tiempo añadido.

90' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 4 minuto(s) de tiempo añadido.

90' +1 Saque de portería para Racing Santander.

90' +1 Saque de portería para Racing Santander.

90' +1 Denis Suárez (Alavés) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

90' +1 Denis Suárez (Alavés) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

90' Antonio Martinez lanza el tiro libre, pero el balón es rechazado por la barrera.

90' Antonio Martinez lanza el tiro libre, pero el balón es rechazado por la barrera.

90' Posesión de balón: Racing Santander: 58 %, Alavés: 42 %.

90' Posesión de balón: Racing Santander: 58 %, Alavés: 42 %.

90' ¡EXPULSADO! - Andre Almeida hace una fuerte falta que le cuesta la expulsión.

90' ¡EXPULSADO! - Andre Almeida hace una fuerte falta que le cuesta la expulsión.

89' ¡TARJETA ROJA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide expulsar a Andre Almeida (Racing Santander) en lugar de amonestarlo.

89' ¡TARJETA ROJA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide expulsar a Andre Almeida (Racing Santander) en lugar de amonestarlo.

88' VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Racing Santander.

88' VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Racing Santander.

88' Tarjeta amarilla para Andre Almeida por una dura entrada.

88' Tarjeta amarilla para Andre Almeida por una dura entrada.

88' Entrada peligrosa de Andre Almeida (Racing Santander) sobre Carles Alena.

88' Entrada peligrosa de Andre Almeida (Racing Santander) sobre Carles Alena.

88' Alavés intenta crear peligro.

88' Alavés intenta crear peligro.

87' Ville Koski se impone a Maguette Gueye en un duelo aéreo.

87' Ville Koski se impone a Maguette Gueye en un duelo aéreo.

87' Remate de cabeza de Jonny Otto a puerta, que detiene con comodidad Julen Agirrezabala.

87' Remate de cabeza de Jonny Otto a puerta, que detiene con comodidad Julen Agirrezabala.

87' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

87' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

86' Cambio táctico. Angel Perez es sustituido por Aitor Manas.

86' Cambio táctico. Angel Perez es sustituido por Aitor Manas.

86' Alavés intenta crear peligro.

86' Alavés intenta crear peligro.

86' Racing Santander tiene el control del balón.

86' Racing Santander tiene el control del balón.

86' Ocasión para Carlos Protesoni (Alavés), pero su remate de cabeza sale desviado.

86' Ocasión para Carlos Protesoni (Alavés), pero su remate de cabeza sale desviado.

86' Centro de Nicolas Valentini Alavés que llega con éxito a un compañero en el área.

86' Centro de Nicolas Valentini Alavés que llega con éxito a un compañero en el área.

85' Alavés intenta crear peligro.

85' Alavés intenta crear peligro.

85' A las manos de Julen Agirrezabala, que sale y se apodera del balón.

85' A las manos de Julen Agirrezabala, que sale y se apodera del balón.

85' Posesión de balón: Racing Santander: 60 %, Alavés: 40 %.

85' Posesión de balón: Racing Santander: 60 %, Alavés: 40 %.

85' Alavés intenta crear peligro.

85' Alavés intenta crear peligro.

84' Cambio táctico. Matteo Prati es sustituido por Maguette Gueye.

84' Cambio táctico. Matteo Prati es sustituido por Maguette Gueye.

84' Cambio táctico. Inigo Vicente es sustituido por Asier Villalibre.

84' Cambio táctico. Inigo Vicente es sustituido por Asier Villalibre.

84' El árbitro pita tiro libre a Inigo Vicente (Racing Santander) por zancadillear a Carlos Protesoni.

84' El árbitro pita tiro libre a Inigo Vicente (Racing Santander) por zancadillear a Carlos Protesoni.

83' Abderrahman Rebbach rechaza con éxito el disparo.

83' Abderrahman Rebbach rechaza con éxito el disparo.

83' Un remate de Iker Luque es rechazado.

83' Un remate de Iker Luque es rechazado.

83' Racing Santander intenta crear peligro.

83' Racing Santander intenta crear peligro.

83' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

83' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

82' Alavés intenta crear peligro.

82' Alavés intenta crear peligro.

82' El árbitro pita tiro libre a Inigo Vicente (Racing Santander) por zancadillear a Denis Suárez.

82' El árbitro pita tiro libre a Inigo Vicente (Racing Santander) por zancadillear a Denis Suárez.

81' Fuera de juego señalado a Antonio Martinez (Alavés).

81' Fuera de juego señalado a Antonio Martinez (Alavés).

80' Alavés intenta crear peligro.

80' Alavés intenta crear peligro.

80' Posesión de balón: Racing Santander: 61 %, Alavés: 39 %.

80' Posesión de balón: Racing Santander: 61 %, Alavés: 39 %.

80' El árbitro pita tiro libre a Inigo Vicente (Racing Santander) por zancadillear a Jonny Otto.

80' El árbitro pita tiro libre a Inigo Vicente (Racing Santander) por zancadillear a Jonny Otto.

79' Racing Santander intenta crear peligro.

79' Racing Santander intenta crear peligro.

79' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

79' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

79' Saque de portería para Racing Santander.

79' Saque de portería para Racing Santander.

78' Saque de portería para Racing Santander.

78' Saque de portería para Racing Santander.

78' Ocasión para Lucas Boye (Alavés), pero su remate de cabeza sale desviado.

78' Ocasión para Lucas Boye (Alavés), pero su remate de cabeza sale desviado.

78' Centro de Denis Suárez Alavés que llega con éxito a un compañero en el área.

78' Centro de Denis Suárez Alavés que llega con éxito a un compañero en el área.

78' El árbitro pita tiro libre a Matteo Prati (Racing Santander) por zancadillear a Carles Alena.

78' El árbitro pita tiro libre a Matteo Prati (Racing Santander) por zancadillear a Carles Alena.

77' Fuera de juego señalado a Lucas Boye (Alavés).

77' Fuera de juego señalado a Lucas Boye (Alavés).

77' Jorge Salinas Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

77' Jorge Salinas Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

77' Denis Suárez saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

77' Denis Suárez saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

77' Jorge Salinas Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

77' Jorge Salinas Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

76' Alavés intenta crear peligro.

76' Alavés intenta crear peligro.

76' Alavés saca de banda en su mitad del campo.

76' Alavés saca de banda en su mitad del campo.

76' Posesión de balón: Racing Santander: 61 %, Alavés: 39 %.

76' Posesión de balón: Racing Santander: 61 %, Alavés: 39 %.

75' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

75' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

75' Fuera de juego señalado a Iker Luque (Racing Santander).

75' Fuera de juego señalado a Iker Luque (Racing Santander).

74' Racing Santander intenta crear peligro.

74' Racing Santander intenta crear peligro.

74' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

74' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

74' Cambio táctico. Sergio Canales es sustituido por Iker Luque.

74' Cambio táctico. Sergio Canales es sustituido por Iker Luque.

74' Cambio táctico. Yassir Zabiri es sustituido por Giorgi Guliashvili.

74' Cambio táctico. Yassir Zabiri es sustituido por Giorgi Guliashvili.

73' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

73' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

73' Jeanuel Belocian Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

73' Jeanuel Belocian Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

73' Alavés intenta crear peligro.

73' Alavés intenta crear peligro.

73' Racing Santander intenta crear peligro.

73' Racing Santander intenta crear peligro.

72' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

72' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

71' Alavés intenta crear peligro.

71' Alavés intenta crear peligro.

70' Falta de Ville Koski (Alavés) por dar un codazo a Inigo Vicente.

70' Falta de Ville Koski (Alavés) por dar un codazo a Inigo Vicente.

70' Posesión de balón: Racing Santander: 61 %, Alavés: 39 %.

70' Posesión de balón: Racing Santander: 61 %, Alavés: 39 %.

70' Alavés saca de banda en su mitad del campo.

70' Alavés saca de banda en su mitad del campo.

70' La asistencia al partido de hoy es de 21342 espectadores.

70' La asistencia al partido de hoy es de 21342 espectadores.

69' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

69' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

69' Racing Santander intenta crear peligro.

69' Racing Santander intenta crear peligro.

68' Saque de portería para Alavés.

68' Saque de portería para Alavés.

67' Cambio táctico. Mariano Diaz es sustituido por Antonio Martinez.

67' Cambio táctico. Mariano Diaz es sustituido por Antonio Martinez.

67' Cambio táctico. Antonio Blanco es sustituido por Carles Alena.

67' Cambio táctico. Antonio Blanco es sustituido por Carles Alena.

67' El árbitro pita tiro libre a Carlos Protesoni (Alavés) por zancadillear a Sergio Canales.

67' El árbitro pita tiro libre a Carlos Protesoni (Alavés) por zancadillear a Sergio Canales.

67' Racing Santander intenta crear peligro.

67' Racing Santander intenta crear peligro.

66' Matteo Prati alivia la presión con un despeje.

66' Matteo Prati alivia la presión con un despeje.

66' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

66' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

66' Lucas Boye lanza el tiro libre, pero el balón es rechazado por la barrera.

66' Lucas Boye lanza el tiro libre, pero el balón es rechazado por la barrera.

65' Cambio táctico. Pablo Garcia es sustituido por Andre Almeida.

65' Cambio táctico. Pablo Garcia es sustituido por Andre Almeida.

64' El árbitro pita tiro libre a Sergio Canales (Racing Santander) por zancadillear a Abderrahman Rebbach.

64' El árbitro pita tiro libre a Sergio Canales (Racing Santander) por zancadillear a Abderrahman Rebbach.

64' Alavés intenta crear peligro.

64' Alavés intenta crear peligro.

64' Jeanuel Belocian Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

64' Jeanuel Belocian Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

64' Alavés intenta crear peligro.

64' Alavés intenta crear peligro.

62' El árbitro no tolera las protestas de Antonio Blanco, que termina recibiendo la amonestación.

62' El árbitro no tolera las protestas de Antonio Blanco, que termina recibiendo la amonestación.

62' El árbitro no tolera las protestas de Jorge Salinas, que termina recibiendo la amonestación.

62' El árbitro no tolera las protestas de Jorge Salinas, que termina recibiendo la amonestación.

62' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

62' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

61' Racing Santander intenta crear peligro.

61' Racing Santander intenta crear peligro.

61' Saque de portería para Racing Santander.

61' Saque de portería para Racing Santander.

61' Ocasión para Lucas Boye (Alavés), pero su remate de cabeza sale desviado.

61' Ocasión para Lucas Boye (Alavés), pero su remate de cabeza sale desviado.

61' Denis Suárez (Alavés) saca el córner desde la derecha.

61' Denis Suárez (Alavés) saca el córner desde la derecha.

60' Buen disparo de Mariano Diaz que va a puerta, pero detiene el portero.

60' Buen disparo de Mariano Diaz que va a puerta, pero detiene el portero.

60' Alavés intenta crear peligro.

60' Alavés intenta crear peligro.

59' Fuera de juego señalado a Mariano Diaz (Alavés).

59' Fuera de juego señalado a Mariano Diaz (Alavés).

59' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

59' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

58' Alavés intenta crear peligro.

58' Alavés intenta crear peligro.

58' Saque de portería para Alavés.

58' Saque de portería para Alavés.

57' El árbitro pita tiro libre a Antonio Blanco (Alavés) por zancadillear a Inigo Vicente.

57' El árbitro pita tiro libre a Antonio Blanco (Alavés) por zancadillear a Inigo Vicente.

57' Racing Santander intenta crear peligro.

57' Racing Santander intenta crear peligro.

57' Alvaro Mantilla alivia la presión con un despeje.

57' Alvaro Mantilla alivia la presión con un despeje.

56' Alavés intenta crear peligro.

56' Alavés intenta crear peligro.

55' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

55' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

55' Alavés intenta crear peligro.

55' Alavés intenta crear peligro.

55' Posesión de balón: Racing Santander: 66 %, Alavés: 34 %.

55' Posesión de balón: Racing Santander: 66 %, Alavés: 34 %.

55' Saque de portería para Alavés.

55' Saque de portería para Alavés.

55' Pablo Garcia remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

55' Pablo Garcia remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

55' Racing Santander intenta crear peligro.

55' Racing Santander intenta crear peligro.

53' Asistencia de Jorge Salinas en el gol.

53' Asistencia de Jorge Salinas en el gol.

54' ¡Inigo Vicente dio el pase decisivo para el gol!

54' ¡Inigo Vicente dio el pase decisivo para el gol!

53' ¡G O O O O O O L! - ¡Yassir Zabiri ve puerta con la pierna derecha!

53' ¡G O O O O O O L! - ¡Yassir Zabiri ve puerta con la pierna derecha!

53' Centro de Jorge Salinas Racing Santander que llega con éxito a un compañero en el área.

53' Centro de Jorge Salinas Racing Santander que llega con éxito a un compañero en el área.

53' Racing Santander intenta crear peligro.

53' Racing Santander intenta crear peligro.

52' Fuera de juego señalado a Lucas Boye (Alavés).

52' Fuera de juego señalado a Lucas Boye (Alavés).

52' Alavés intenta crear peligro.

52' Alavés intenta crear peligro.

51' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

51' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

50' Saque de portería para Alavés.

50' Saque de portería para Alavés.

50' Posesión de balón: Racing Santander: 66 %, Alavés: 34 %.

50' Posesión de balón: Racing Santander: 66 %, Alavés: 34 %.

50' Remate de cabeza de Matteo Prati a puerta, que detiene con comodidad Antonio Sivera.

50' Remate de cabeza de Matteo Prati a puerta, que detiene con comodidad Antonio Sivera.

50' Inigo Vicente (Racing Santander) saca el córner desde la derecha.

50' Inigo Vicente (Racing Santander) saca el córner desde la derecha.

50' Nicolas Valentini rechaza con éxito el disparo.

50' Nicolas Valentini rechaza con éxito el disparo.

50' Un remate de Pablo Garcia es rechazado.

50' Un remate de Pablo Garcia es rechazado.

49' Racing Santander intenta crear peligro.

49' Racing Santander intenta crear peligro.

49' Ville Koski Alavés intercepta un centro dirigido al área.

49' Ville Koski Alavés intercepta un centro dirigido al área.

49' Racing Santander intenta crear peligro.

49' Racing Santander intenta crear peligro.

49' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

49' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

49' Jonny Otto alivia la presión con un despeje.

49' Jonny Otto alivia la presión con un despeje.

48' Racing Santander intenta crear peligro.

48' Racing Santander intenta crear peligro.

48' Racing Santander intenta crear peligro.

48' Racing Santander intenta crear peligro.

47' Ville Koski Alavés intercepta un centro dirigido al área.

47' Ville Koski Alavés intercepta un centro dirigido al área.

47' Inigo Vicente saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

47' Inigo Vicente saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

47' Jonny Otto rechaza con éxito el disparo.

47' Jonny Otto rechaza con éxito el disparo.

47' Un remate de Yassir Zabiri es rechazado.

47' Un remate de Yassir Zabiri es rechazado.

47' Falta de Lucas Boye (Alavés) por dar un codazo a Sergio Canales.

47' Falta de Lucas Boye (Alavés) por dar un codazo a Sergio Canales.

46' El árbitro pita tiro libre a Abderrahman Rebbach (Alavés) por zancadillear a Sergio Canales.

46' El árbitro pita tiro libre a Abderrahman Rebbach (Alavés) por zancadillear a Sergio Canales.

46' Racing Santander intenta crear peligro.

46' Racing Santander intenta crear peligro.

46' Cambio táctico. Nahuel Tenaglia es sustituido por Nicolas Valentini.

46' Cambio táctico. Nahuel Tenaglia es sustituido por Nicolas Valentini.

46' Cambio táctico. Pablo Ibanez es sustituido por Carlos Protesoni.

46' Cambio táctico. Pablo Ibanez es sustituido por Carlos Protesoni.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

45' +3 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +3 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +3 Posesión de balón: Racing Santander: 65 %, Alavés: 35 %.

45' +3 Posesión de balón: Racing Santander: 65 %, Alavés: 35 %.

45' +2 Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

45' +2 Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

45' +2 Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

45' +2 Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

45' +2 Lucas Boye alivia la presión con un despeje.

45' +2 Lucas Boye alivia la presión con un despeje.

45' +2 Racing Santander intenta crear peligro.

45' +2 Racing Santander intenta crear peligro.

45' +1 Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

45' +1 Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

45' +1 Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

45' +1 Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

45' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 2 minuto(s) de tiempo añadido.

45' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 2 minuto(s) de tiempo añadido.

45' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

45' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

45' Posesión de balón: Racing Santander: 65 %, Alavés: 35 %.

45' Posesión de balón: Racing Santander: 65 %, Alavés: 35 %.

45' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

45' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

45' Alavés intenta crear peligro.

45' Alavés intenta crear peligro.

45' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

45' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

44' Racing Santander intenta crear peligro.

44' Racing Santander intenta crear peligro.

44' Saque de portería para Racing Santander.

44' Saque de portería para Racing Santander.

44' Alavés intenta crear peligro.

44' Alavés intenta crear peligro.

43' Sergio Canales (Racing Santander) va demasiado lejos y derriba a Ville Koski.

43' Sergio Canales (Racing Santander) va demasiado lejos y derriba a Ville Koski.

42' Saque de portería para Alavés.

42' Saque de portería para Alavés.

42' Yassir Zabiri (Racing Santander) hace un disparo que va desviado.

42' Yassir Zabiri (Racing Santander) hace un disparo que va desviado.

42' Ivan Martin crea una ocasión de gol para su compañero.

42' Ivan Martin crea una ocasión de gol para su compañero.

42' Racing Santander intenta crear peligro.

42' Racing Santander intenta crear peligro.

41' Jorge Salinas alivia la presión con un despeje.

41' Jorge Salinas alivia la presión con un despeje.

41' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

41' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

41' Saque de portería para Alavés.

41' Saque de portería para Alavés.

41' Racing Santander intenta crear peligro.

41' Racing Santander intenta crear peligro.

40' El árbitro pita tiro libre a Matteo Prati (Racing Santander) por zancadillear a Antonio Blanco.

40' El árbitro pita tiro libre a Matteo Prati (Racing Santander) por zancadillear a Antonio Blanco.

40' Posesión de balón: Racing Santander: 64 %, Alavés: 36 %.

40' Posesión de balón: Racing Santander: 64 %, Alavés: 36 %.

39' Con ese gol, Racing Santander iguala el marcador. ¡El partido vuelve a empezar!

39' Con ese gol, Racing Santander iguala el marcador. ¡El partido vuelve a empezar!

38' Asistencia de Inigo Vicente en el gol.

38' Asistencia de Inigo Vicente en el gol.

38' Centro de Pablo Garcia Racing Santander que llega con éxito a un compañero en el área.

38' Centro de Pablo Garcia Racing Santander que llega con éxito a un compañero en el área.

38' ¡G O O O O O O L! - ¡Yassir Zabiri ve puerta con la pierna derecha!

38' ¡G O O O O O O L! - ¡Yassir Zabiri ve puerta con la pierna derecha!

39' Racing Santander intenta crear peligro.

39' Racing Santander intenta crear peligro.

38' Jonny Otto Alavés intercepta un centro dirigido al área.

38' Jonny Otto Alavés intercepta un centro dirigido al área.

38' Racing Santander intenta crear peligro.

38' Racing Santander intenta crear peligro.

38' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

38' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

37' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

37' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

36' Lucas Boye es penalizado por empujar a Jeanuel Belocian

36' Lucas Boye es penalizado por empujar a Jeanuel Belocian

36' Alavés intenta crear peligro.

36' Alavés intenta crear peligro.

36' Jeanuel Belocian se impone a Pablo Ibanez en un duelo aéreo.

36' Jeanuel Belocian se impone a Pablo Ibanez en un duelo aéreo.

35' El árbitro no tolera las protestas de Yassir Zabiri, que termina recibiendo la amonestación.

35' El árbitro no tolera las protestas de Yassir Zabiri, que termina recibiendo la amonestación.

35' Nahuel Tenaglia alivia la presión con un despeje.

35' Nahuel Tenaglia alivia la presión con un despeje.

35' Racing Santander intenta crear peligro.

35' Racing Santander intenta crear peligro.

34' Alavés saca de banda en su mitad del campo.

34' Alavés saca de banda en su mitad del campo.

34' El árbitro pita tiro libre a Angel Perez (Alavés) por zancadillear a Matteo Prati.

34' El árbitro pita tiro libre a Angel Perez (Alavés) por zancadillear a Matteo Prati.

33' Jeanuel Belocian alivia la presión con un despeje.

33' Jeanuel Belocian alivia la presión con un despeje.

33' [player 1] (Alavés) cabecea a puerta, pero su remate es rechazado.

33' [player 1] (Alavés) cabecea a puerta, pero su remate es rechazado.

33' Alavés intenta crear peligro.

33' Alavés intenta crear peligro.

32' Fuera de juego señalado a Mariano Diaz (Alavés).

32' Fuera de juego señalado a Mariano Diaz (Alavés).

32' Alavés intenta crear peligro.

32' Alavés intenta crear peligro.

32' Saque de portería para Alavés.

32' Saque de portería para Alavés.

32' Yassir Zabiri remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

32' Yassir Zabiri remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

32' Ville Koski Alavés intercepta un centro dirigido al área.

32' Ville Koski Alavés intercepta un centro dirigido al área.

31' Racing Santander intenta crear peligro.

31' Racing Santander intenta crear peligro.

31' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

31' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

31' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

31' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

30' Se reanuda el juego con un bote neutral.

30' Se reanuda el juego con un bote neutral.

30' Juego detenido.

30' Juego detenido.

30' Alavés intenta crear peligro.

30' Alavés intenta crear peligro.

30' Posesión de balón: Racing Santander: 63 %, Alavés: 37 %.

30' Posesión de balón: Racing Santander: 63 %, Alavés: 37 %.

29' Abderrahman Rebbach dispara desde fuera del área, pero Julen Agirrezabala logra controlar el balón.

29' Abderrahman Rebbach dispara desde fuera del área, pero Julen Agirrezabala logra controlar el balón.

29' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

29' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

29' Alavés intenta crear peligro.

29' Alavés intenta crear peligro.

28' Saque de portería para Alavés.

28' Saque de portería para Alavés.

28' Sergio Canales remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

28' Sergio Canales remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

28' Racing Santander intenta crear peligro.

28' Racing Santander intenta crear peligro.

27' El árbitro pita tiro libre a Inigo Vicente (Racing Santander) por zancadillear a Abderrahman Rebbach.

27' El árbitro pita tiro libre a Inigo Vicente (Racing Santander) por zancadillear a Abderrahman Rebbach.

27' Fuera de juego señalado a Angel Perez (Alavés).

27' Fuera de juego señalado a Angel Perez (Alavés).

27' Jonny Otto alivia la presión con un despeje.

27' Jonny Otto alivia la presión con un despeje.

26' Racing Santander intenta crear peligro.

26' Racing Santander intenta crear peligro.

25' Posesión de balón: Racing Santander: 60 %, Alavés: 40 %.

25' Posesión de balón: Racing Santander: 60 %, Alavés: 40 %.

25' El árbitro pita tiro libre a Pablo Ibanez (Alavés) por zancadillear a Pablo Ramon.

25' El árbitro pita tiro libre a Pablo Ibanez (Alavés) por zancadillear a Pablo Ramon.

18' Un remate de Antonio Blanco es rechazado.

18' Un remate de Antonio Blanco es rechazado.

24' El árbitro pita tiro libre a Antonio Blanco (Alavés) por zancadillear a Matteo Prati.

24' El árbitro pita tiro libre a Antonio Blanco (Alavés) por zancadillear a Matteo Prati.

23' Saque de portería para Racing Santander.

23' Saque de portería para Racing Santander.

22' Denis Suárez (Alavés) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

22' Denis Suárez (Alavés) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

22' Jonny Otto (Alavés) hace un disparo que va desviado.

22' Jonny Otto (Alavés) hace un disparo que va desviado.

21' Centro de Lucas Boye Alavés que llega con éxito a un compañero en el área.

21' Centro de Lucas Boye Alavés que llega con éxito a un compañero en el área.

21' Alavés intenta crear peligro.

21' Alavés intenta crear peligro.

20' REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.

20' REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.

19' VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Alavés.

19' VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Alavés.

20' Buen disparo de Angel Perez que va a puerta, pero detiene el portero.

20' Buen disparo de Angel Perez que va a puerta, pero detiene el portero.

19' G O O O O O O L - marca el Alavés.

19' G O O O O O O L - marca el Alavés.

18' Denis Suárez (Alavés) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

18' Denis Suárez (Alavés) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

18' Jeanuel Belocian Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

18' Jeanuel Belocian Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

18' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

18' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

18' Buen disparo de Mariano Diaz que va a puerta, pero detiene el portero.

18' Buen disparo de Mariano Diaz que va a puerta, pero detiene el portero.

18' Centro de Abderrahman Rebbach Alavés que llega con éxito a un compañero en el área.

18' Centro de Abderrahman Rebbach Alavés que llega con éxito a un compañero en el área.

18' Alavés intenta crear peligro.

18' Alavés intenta crear peligro.

17' Buen disparo de Pablo Garcia que va a puerta, pero detiene el portero.

17' Buen disparo de Pablo Garcia que va a puerta, pero detiene el portero.

17' Centro de Inigo Vicente Racing Santander que llega con éxito a un compañero en el área.

17' Centro de Inigo Vicente Racing Santander que llega con éxito a un compañero en el área.

17' El árbitro pita tiro libre a Ville Koski (Alavés) por zancadillear a Ivan Martin.

17' El árbitro pita tiro libre a Ville Koski (Alavés) por zancadillear a Ivan Martin.

16' Se reanuda el partido.

16' Se reanuda el partido.

16' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

16' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

16' El árbitro pita tiro libre a Ville Koski (Alavés) por zancadillear a Yassir Zabiri.

16' El árbitro pita tiro libre a Ville Koski (Alavés) por zancadillear a Yassir Zabiri.

15' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

15' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

15' Posesión de balón: Racing Santander: 70 %, Alavés: 30 %.

15' Posesión de balón: Racing Santander: 70 %, Alavés: 30 %.

14' Falta de Mariano Diaz (Alavés) por dar un codazo a Jorge Salinas.

14' Falta de Mariano Diaz (Alavés) por dar un codazo a Jorge Salinas.

14' Alavés intenta crear peligro.

14' Alavés intenta crear peligro.

14' Saque de portería para Alavés.

14' Saque de portería para Alavés.

13' Ville Koski Alavés intercepta un centro dirigido al área.

13' Ville Koski Alavés intercepta un centro dirigido al área.

13' Racing Santander intenta crear peligro.

13' Racing Santander intenta crear peligro.

13' Racing Santander intenta crear peligro.

13' Racing Santander intenta crear peligro.

12' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

12' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

12' Fuera de juego señalado a Lucas Boye (Alavés).

12' Fuera de juego señalado a Lucas Boye (Alavés).

12' Remate de cabeza de Ville Koski a puerta, que detiene con comodidad Julen Agirrezabala.

12' Remate de cabeza de Ville Koski a puerta, que detiene con comodidad Julen Agirrezabala.

11' Denis Suárez (Alavés) saca el córner desde la derecha.

11' Denis Suárez (Alavés) saca el córner desde la derecha.

10' El árbitro pita tiro libre a Ivan Martin (Racing Santander) por zancadillear a Antonio Blanco.

10' El árbitro pita tiro libre a Ivan Martin (Racing Santander) por zancadillear a Antonio Blanco.

10' El árbitro pita tiro libre a Ivan Martin (Racing Santander) por zancadillear a Denis Suárez.

10' El árbitro pita tiro libre a Ivan Martin (Racing Santander) por zancadillear a Denis Suárez.

9' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

9' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

9' Se reanuda el partido.

9' Se reanuda el partido.

8' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

8' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

8' Pablo Ibanez (Alavés) ve tarjeta amarilla tras una peligrosa entrada sobre un rival.

8' Pablo Ibanez (Alavés) ve tarjeta amarilla tras una peligrosa entrada sobre un rival.

8' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Pablo Ibanez sobre Sergio Canales.

8' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Pablo Ibanez sobre Sergio Canales.

7' Nahuel Tenaglia agarra a un jugador rival y es amonestado.

7' Nahuel Tenaglia agarra a un jugador rival y es amonestado.

7' Nahuel Tenaglia (Alavés) va demasiado lejos y derriba a Ivan Martin.

7' Nahuel Tenaglia (Alavés) va demasiado lejos y derriba a Ivan Martin.

7' El árbitro pita tiro libre a Yassir Zabiri (Racing Santander) por zancadillear a Abderrahman Rebbach.

7' El árbitro pita tiro libre a Yassir Zabiri (Racing Santander) por zancadillear a Abderrahman Rebbach.

7' Jeanuel Belocian rechaza con éxito el disparo.

7' Jeanuel Belocian rechaza con éxito el disparo.

7' Un remate de Angel Perez es rechazado.

7' Un remate de Angel Perez es rechazado.

6' Alavés intenta crear peligro.

6' Alavés intenta crear peligro.

5' Antonio Sivera Alavés intercepta un centro dirigido al área.

5' Antonio Sivera Alavés intercepta un centro dirigido al área.

5' Inigo Vicente saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

5' Inigo Vicente saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

5' Posesión de balón: Racing Santander: 95 %, Alavés: 5 %.

5' Posesión de balón: Racing Santander: 95 %, Alavés: 5 %.

5' Ville Koski alivia la presión con un despeje.

5' Ville Koski alivia la presión con un despeje.

5' Racing Santander intenta crear peligro.

5' Racing Santander intenta crear peligro.

5' Jeanuel Belocian Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

5' Jeanuel Belocian Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

4' Alavés intenta crear peligro.

4' Alavés intenta crear peligro.

4' El árbitro pita tiro libre a Jorge Salinas (Racing Santander) por zancadillear a Abderrahman Rebbach.

4' El árbitro pita tiro libre a Jorge Salinas (Racing Santander) por zancadillear a Abderrahman Rebbach.

3' El árbitro pita tiro libre a Lucas Boye (Alavés) por zancadillear a Ivan Martin.

3' El árbitro pita tiro libre a Lucas Boye (Alavés) por zancadillear a Ivan Martin.

3' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

3' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

2' Racing Santander intenta crear peligro.

2' Racing Santander intenta crear peligro.

2' Inigo Vicente (Racing Santander) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

2' Inigo Vicente (Racing Santander) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

2' Nahuel Tenaglia Alavés intercepta un centro dirigido al área.

2' Nahuel Tenaglia Alavés intercepta un centro dirigido al área.

1' Racing Santander intenta crear peligro.

1' Racing Santander intenta crear peligro.

1' Fuera de juego señalado a Lucas Boye (Alavés).

1' Fuera de juego señalado a Lucas Boye (Alavés).

1' Alavés saca de banda en su mitad del campo.

1' Alavés saca de banda en su mitad del campo.

1' Racing Santander saca, y da comienzo el partido.

1' Racing Santander saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

0' Bienvenidos a Estadio El Sardinero. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Estadio El Sardinero. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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