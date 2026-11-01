Racing - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Racing - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de noviembre de 2026.
El Racing, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sardinero ante Real Madrid este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 como local contra Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Madrid ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria de 1 - 2 cosechada contra Barcelona, añadiendo 3 puntos más a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 30
| 11
|2
| Champions
| Atlético
| 28
| 11
|3
| Champions
| Real Madrid
| 24
| 10
|4
| Champions
| Betis
| 23
| 11
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 19
| 10
|6
| Conference League
| Sevilla
| 17
| 10
|15
| Permanencia
| Racing
| 11
| 10
|18
| Descenso
| Getafe
| 9
| 10
|19
| Descenso
| Valencia
| 6
| 10
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 11
Onces iniciales probables
RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jeanuel Belocian, Aaron Martin Caricol; Ivan Martin, Matteo Prati, Sergio Canales, Inigo Vicente, Andre Almeida, Yassir Zabiri.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Dean Huijsen, Denzel Dumfries; Arda Guler, Jude Bellingham, Yan Diomande, Bernardo Silva, Aurelien Tchouameni, Kylian Mbappe.
Últimos Resultados de Racing
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/10/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-1
| Espanyol
|18/10/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Racing
|11/10/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-2
| Valencia
|19/09/2026
| LaLiga
| Celta
| 5-0
| Racing
|16/09/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 7-2
| Racing
Últimos Resultados de Real Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-2
| Real Madrid
|21/10/2026
| Champions
| Real Madrid
| 4-1
| RB Leipzig
|18/10/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Sevilla
|14/10/2026
| Champions
| Roma
| 3-4
| Real Madrid
|10/10/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Villarreal