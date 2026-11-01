Racing - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Racing - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Racing - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 1 noviembre 2026 11:16
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Madrid, 1 de noviembre de 2026.

El Racing, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sardinero ante Real Madrid este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 como local contra Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Madrid ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria de 1 - 2 cosechada contra Barcelona, añadiendo 3 puntos más a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 30 11
2 Champions Atlético 28 11
3 Champions Real Madrid 24 10
4 Champions Betis 23 11
5 Europa League Real Sociedad 19 10
6 Conference League Sevilla 17 10
15 Permanencia Racing 11 10
18 Descenso Getafe 9 10
19 Descenso Valencia 6 10
20 Descenso Malaga 5 11

Onces iniciales probables

RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jeanuel Belocian, Aaron Martin Caricol; Ivan Martin, Matteo Prati, Sergio Canales, Inigo Vicente, Andre Almeida, Yassir Zabiri.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Dean Huijsen, Denzel Dumfries; Arda Guler, Jude Bellingham, Yan Diomande, Bernardo Silva, Aurelien Tchouameni, Kylian Mbappe.

Últimos Resultados de Racing

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/10/2026 LaLiga Racing 2-1 Espanyol
18/10/2026 LaLiga Osasuna 2-0 Racing
11/10/2026 LaLiga Racing 2-2 Valencia
19/09/2026 LaLiga Celta 5-0 Racing
16/09/2026 LaLiga Barcelona 7-2 Racing

Últimos Resultados de Real Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/10/2026 LaLiga Barcelona 1-2 Real Madrid
21/10/2026 Champions Real Madrid 4-1 RB Leipzig
18/10/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Sevilla
14/10/2026 Champions Roma 3-4 Real Madrid
10/10/2026 LaLiga Real Madrid 1-0 Villarreal
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