Rafael Jodar - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Rafael Jodar - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 2 junio 2026 13:17
Madrid, 2 de junio de 2026.

El tenista español Rafael Jodar(29) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista alemán Alexander Zverev(3) este martes a las 14:15.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/05/2026 Roland Garros ATP (Octavos de final) Rafael Jodar 3-2 (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2) Pablo Carreno Busta
29/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Alex Michelsen 2-3 (6-7, 7-6, 6-4, 3-6, 3-6) Rafael Jodar
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) James Duckworth 1-3 (1-6, 7-6, 4-6, 5-7) Rafael Jodar
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Aleksandar Kovacevic 0-3 (1-6, 0-6, 4-6) Rafael Jodar
13/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Rafael Jodar 1-2 (6-7, 7-5, 0-6) Luciano Darderi

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

31/05/2026 Roland Garros ATP (Octavos de final) Jesper de Jong 0-3 (6-7, 4-6, 1-6) Alexander Zverev
29/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Quentin Halys 1-3 (4-6, 3-6, 7-5, 2-6) Alexander Zverev
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Tomas Machac 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) Alexander Zverev
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Benjamin Bonzi 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) Alexander Zverev
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Luciano Darderi 2-1 (1-6, 7-6, 6-0) Alexander Zverev

