Rafael Jodar - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Rafael Jodar - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de junio de 2026.
El tenista español Rafael Jodar(29) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista alemán Alexander Zverev(3) este martes a las 14:15.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Rafael Jodar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/05/2026
| Roland Garros ATP (Octavos de final)
| Rafael Jodar
| 3-2 (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2)
| Pablo Carreno Busta
|29/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Alex Michelsen
| 2-3 (6-7, 7-6, 6-4, 3-6, 3-6)
| Rafael Jodar
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| James Duckworth
| 1-3 (1-6, 7-6, 4-6, 5-7)
| Rafael Jodar
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Aleksandar Kovacevic
| 0-3 (1-6, 0-6, 4-6)
| Rafael Jodar
|13/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 1-2 (6-7, 7-5, 0-6)
| Luciano Darderi
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/05/2026
| Roland Garros ATP (Octavos de final)
| Jesper de Jong
| 0-3 (6-7, 4-6, 1-6)
| Alexander Zverev
|29/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Quentin Halys
| 1-3 (4-6, 3-6, 7-5, 2-6)
| Alexander Zverev
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Tomas Machac
| 0-3 (4-6, 2-6, 2-6)
| Alexander Zverev
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Benjamin Bonzi
| 0-3 (3-6, 4-6, 2-6)
| Alexander Zverev
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Luciano Darderi
| 2-1 (1-6, 7-6, 6-0)
| Alexander Zverev