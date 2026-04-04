Rafael Jodar - Camilo Ugo Carabelli, en directo hoy: sigue el partido de Grand Prix Hassan II

Rafael Jodar - Camilo Ugo Carabelli: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Grand Prix Hassan II
Actualizado: sábado, 4 abril 2026 14:37
Madrid, 4 de abril de 2026.

El tenista Español Rafael Jodar(89) se enfrenta en Semifinal del torneo Grand Prix Hassan II al tenista Argentino Camilo Ugo Carabelli(67) este sábado a las 15:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/04/2026 Grand Prix Hassan II (Cuartos de final) Alexandre Muller 0-1 (2-6, 0-2) Rafael Jodar
02/04/2026 Grand Prix Hassan II (Octavos de final) Rafael Jodar 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) Tomas Machac
31/03/2026 Grand Prix Hassan II (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-4) Dusan Lajovic
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 0-2 (5-7, 4-6) Tomas Etcheverry
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Aleksandar Vukic 0-2 (1-6, 2-6) Rafael Jodar

-Últimos Resultados de Camilo Ugo Carabelli.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/04/2026 Grand Prix Hassan II (Cuartos de final) Camilo Ugo Carabelli 2-1 (0-6, 6-3, 6-2) Luca Van Assche
02/04/2026 Grand Prix Hassan II (Octavos de final) Ignacio Buse 1-2 (3-6, 6-3, 5-7) Camilo Ugo Carabelli
31/03/2026 Grand Prix Hassan II (Dieciseisavos de final) Timofey Skatov 1-2 (7-6, 3-6, 4-6) Camilo Ugo Carabelli
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Camilo Ugo Carabelli 0-2 (0-6, 3-6) Sebastian Korda
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Giovanni Mpetshi Perricard 1-2 (6-2, 3-6, 6-7) Camilo Ugo Carabelli

