Rafael Jodar - Lorenzo Musetti, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Rafael Jodar - Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de julio de 2026.
El tenista español Rafael Jodar(24) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Mubadala Citi DC Open al tenista italiano Lorenzo Musetti(15) este sábado no antes de las 00:00.
No hay partidos directos.
Últimos Resultados de Rafael Jodar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Kei Nishikori
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fils
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Rafael Jodar
|03/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Rafael Jodar
| 1-3 (6-1, 6-7, 4-6, 4-6)
| Shintaro Mochizuki
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Rafael Jodar
| 3-2 (3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4)
| Pablo Carreno Busta
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Rafael Jodar
| 3-0 (6-3, 6-3, 7-5)
| Felix Gill
Últimos Resultados de Lorenzo Musetti
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Aleksandar Vukic
| 1-2 (3-6, 7-5, 3-6)
| Lorenzo Musetti
|27/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Matteo Arnaldi
| 0-1 (0-6, 1-3)
| Lorenzo Musetti
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Casper Ruud
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Francisco Cerundolo
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Giovanni Mpetshi Perricard