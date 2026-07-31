Rafael Jodar - Lorenzo Musetti, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Rafael Jodar - Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Mubadala Citi DC Open
Rafael Jodar - Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 31 julio 2026 23:01
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Madrid, 31 de julio de 2026.

El tenista español Rafael Jodar(24) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Mubadala Citi DC Open al tenista italiano Lorenzo Musetti(15) este sábado no antes de las 00:00.

No hay partidos directos.

Últimos Resultados de Rafael Jodar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-2) Kei Nishikori
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Arthur Fils 0-2 (6-7, 3-6) Rafael Jodar
03/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 1-3 (6-1, 6-7, 4-6, 4-6) Shintaro Mochizuki
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Rafael Jodar 3-2 (3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4) Pablo Carreno Busta
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Rafael Jodar 3-0 (6-3, 6-3, 7-5) Felix Gill

Últimos Resultados de Lorenzo Musetti

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Aleksandar Vukic 1-2 (3-6, 7-5, 3-6) Lorenzo Musetti
27/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Matteo Arnaldi 0-1 (0-6, 1-3) Lorenzo Musetti
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Lorenzo Musetti 0-2 (3-6, 1-6) Casper Ruud
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (7-6, 6-4) Francisco Cerundolo
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (6-4, 6-4) Giovanni Mpetshi Perricard

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