Rafael Jodar - Lorenzo Musetti, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 7 agosto 2026 16:13
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Madrid, 7 de agosto de 2026.

El tenista español Rafael Jodar(24) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo National Bank Open al tenista italiano Lorenzo Musetti(15) este viernes no antes de las 01:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Rafael Jodar 2-1 (1-6, 6-1, 6-4) Lorenzo Musetti

Últimos Resultados de Rafael Jodar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Rafael Jodar 2-1 (4-6, 6-1, 6-3) Corentin Moutet
03/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Final) Taylor Fritz 2-0 (7-6, 6-4) Rafael Jodar
02/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Semifinal) Rafael Jodar 2-1 (6-7, 6-4, 6-4) Alejandro Tabilo
01/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Rafael Jodar 2-1 (1-6, 6-1, 6-4) Lorenzo Musetti
30/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-2) Kei Nishikori

Últimos Resultados de Lorenzo Musetti

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Nicolas Mejia 0-2 (6-7, 2-6) Lorenzo Musetti
01/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Rafael Jodar 2-1 (1-6, 6-1, 6-4) Lorenzo Musetti
29/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Aleksandar Vukic 1-2 (3-6, 7-5, 3-6) Lorenzo Musetti
27/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Matteo Arnaldi 0-1 (0-6, 1-3) Lorenzo Musetti
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Lorenzo Musetti 0-2 (3-6, 1-6) Casper Ruud

Rafael Jodar convierte el punto de juego y domina ahora 5-3.

Rafael Jodar convierte el punto de juego y domina ahora 5-3.

Lorenzo Musetti se lleva el juego y ahora cae por 3-4.

Lorenzo Musetti consigue romper a Rafael Jodar y ahora solo pierde por 2-4.

Lorenzo Musetti consigue romper a Rafael Jodar y ahora solo pierde por 2-4.

Rafael Jodar rompe el servicio de Lorenzo Musetti, tomando una ventaja de 4-1 en el 2.º set.

Rafael Jodar convierte el punto de juego y domina ahora 3-1.

Rafael Jodar convierte el punto de juego y domina ahora 3-1.

Rafael Jodar rompe el servicio de Lorenzo Musetti, tomando una ventaja de 2-1 en el 2.º set.

Lorenzo Musetti rompe el servicio de Rafael Jodar e iguala el marcador 1-1.

Rafael Jodar rompe el servicio de su rival en el primer juego del 2.º set.

Inicio del segundo set. Lorenzo Musetti servirá primero.

Rafael Jodar convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-4.

Rafael Jodar rompe el servicio de Lorenzo Musetti y se pone 5-4 por delante.

Rafael Jodar gana el punto de juego, igualando el marcador 4-4.

Lorenzo Musetti se lleva el juego y domina ahora 4-3.

Rafael Jodar gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3.

Lorenzo Musetti se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Rafael Jodar gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Rafael Jodar rompe el servicio de Lorenzo Musetti para ponerse 1-2.

Lorenzo Musetti rompe el servicio de Rafael Jodar y se pone 2-0 por delante.

Lorenzo Musetti gana el primer juego y domina 1-0

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