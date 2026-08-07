Rafael Jodar - Lorenzo Musetti, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Madrid, 7 de agosto de 2026.
El tenista español Rafael Jodar(24) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo National Bank Open al tenista italiano Lorenzo Musetti(15) este viernes no antes de las 01:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (1-6, 6-1, 6-4)
| Lorenzo Musetti
Últimos Resultados de Rafael Jodar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (4-6, 6-1, 6-3)
| Corentin Moutet
|03/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Rafael Jodar
|02/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 2-1 (6-7, 6-4, 6-4)
| Alejandro Tabilo
|01/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (1-6, 6-1, 6-4)
| Lorenzo Musetti
|30/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Kei Nishikori
Últimos Resultados de Lorenzo Musetti
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Nicolas Mejia
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Lorenzo Musetti
|01/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (1-6, 6-1, 6-4)
| Lorenzo Musetti
|29/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Aleksandar Vukic
| 1-2 (3-6, 7-5, 3-6)
| Lorenzo Musetti
|27/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Matteo Arnaldi
| 0-1 (0-6, 1-3)
| Lorenzo Musetti
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Casper Ruud