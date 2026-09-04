Rafael Jodar - Thanasi Kokkinakis, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Rafael Jodar - Thanasi Kokkinakis: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de US Open ATP
Rafael Jodar - Thanasi Kokkinakis: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 4 septiembre 2026 17:42
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Madrid, 4 de septiembre de 2026.

El tenista español Rafael Jodar(13) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo US Open ATP al tenista australiano Thanasi Kokkinakis(417) este martes no antes de las 20:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Rafael Jodar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Rafael Jodar 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) Yunchaokete Bu
19/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Rafael Jodar 1-2 (6-4, 6-7, 3-6) Flavio Cobolli
17/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-2, 6-1) Alejandro Tabilo
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Rafael Jodar 2-1 (7-5, 4-6, 7-5) Denis Shapovalov
13/08/2026 National Bank Open (Semifinal) Rafael Jodar 0-2 (6-7, 4-6) Brandon Nakashima

Últimos Resultados de Thanasi Kokkinakis

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Nuno Borges 2-1 (5-7, 7-6, 7-6) Thanasi Kokkinakis
01/08/2026 National Bank Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Alexei Popyrin 1-0 (6-4, 2-3) Thanasi Kokkinakis
22/07/2026 Bloomfield Hills (Octavos de final) Thanasi Kokkinakis 1-2 (6-2, 3-6, 6-7) Adam Walton
21/07/2026 Bloomfield Hills (Dieciseisavos de final) Evan Zhu 0-2 (3-6, 3-6) Thanasi Kokkinakis

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