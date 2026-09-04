Rafael Jodar - Thanasi Kokkinakis, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Rafael Jodar - Thanasi Kokkinakis: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de septiembre de 2026.
El tenista español Rafael Jodar(13) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo US Open ATP al tenista australiano Thanasi Kokkinakis(417) este martes no antes de las 20:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Rafael Jodar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Rafael Jodar
| 0-3 (2-6, 1-6, 1-6)
| Yunchaokete Bu
|19/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Rafael Jodar
| 1-2 (6-4, 6-7, 3-6)
| Flavio Cobolli
|17/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Alejandro Tabilo
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (7-5, 4-6, 7-5)
| Denis Shapovalov
|13/08/2026
| National Bank Open (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Brandon Nakashima
Últimos Resultados de Thanasi Kokkinakis
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Nuno Borges
| 2-1 (5-7, 7-6, 7-6)
| Thanasi Kokkinakis
|01/08/2026
| National Bank Open, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Alexei Popyrin
| 1-0 (6-4, 2-3)
| Thanasi Kokkinakis
|22/07/2026
| Bloomfield Hills (Octavos de final)
| Thanasi Kokkinakis
| 1-2 (6-2, 3-6, 6-7)
| Adam Walton
|21/07/2026
| Bloomfield Hills (Dieciseisavos de final)
| Evan Zhu
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Thanasi Kokkinakis