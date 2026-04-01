Rafael Jodar - Tomas Machac, en directo hoy: sigue el partido de Grand Prix Hassan II

Rafael Jodar - Tomas Machac: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Grand Prix Hassan II
Rafael Jodar - Tomas Machac: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Grand Prix Hassan II
Actualizado: miércoles, 1 abril 2026 10:53
Madrid, 1 de abril de 2026.

El tenista Español Rafael Jodar(89) se enfrenta en Octavos de final del torneo Grand Prix Hassan II al tenista Checo Tomas Machac(55) este miércoles a las 11:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/03/2026 Grand Prix Hassan II (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-4) Dusan Lajovic
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 0-2 (5-7, 4-6) Tomas Etcheverry
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Aleksandar Vukic 0-2 (1-6, 2-6) Rafael Jodar
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Rafael Jodar 2-1 (6-4, 4-6, 6-1) Yannick Hanfmann
17/03/2026 Miami Open, Qualification (Sin Definir) Rafael Jodar 2-0 (6-4, 6-4) Benjamin Bonzi

-Últimos Resultados de Tomas Machac.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Corentin Moutet 2-1 (6-0, 1-6, 6-4) Tomas Machac
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Emilio Nava 1-2 (6-2, 4-6, 1-6) Tomas Machac
16/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Tomas Machac 0-2 (1-6, 4-6) Jannik Sinner
04/02/2026 Open Sud de France (Octavos de final) Arthur Gea 1-0 (6-3, 4-5) Tomas Machac

