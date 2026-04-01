Rafael Jodar - Tomas Machac, en directo hoy: sigue el partido de Grand Prix Hassan II

Rafael Jodar - Tomas Machac: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Grand Prix Hassan II - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de abril de 2026.
El tenista Español Rafael Jodar(89) se enfrenta en Octavos de final del torneo Grand Prix Hassan II al tenista Checo Tomas Machac(55) este miércoles a las 11:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Rafael Jodar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/03/2026
| Grand Prix Hassan II (Dieciseisavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Dusan Lajovic
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Rafael Jodar
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Tomas Etcheverry
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Aleksandar Vukic
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Rafael Jodar
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-1)
| Yannick Hanfmann
|17/03/2026
| Miami Open, Qualification (Sin Definir)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Benjamin Bonzi
-Últimos Resultados de Tomas Machac.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Corentin Moutet
| 2-1 (6-0, 1-6, 6-4)
| Tomas Machac
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Emilio Nava
| 1-2 (6-2, 4-6, 1-6)
| Tomas Machac
|16/02/2026
| Qatar Open (Dieciseisavos de final)
| Tomas Machac
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|04/02/2026
| Open Sud de France (Octavos de final)
| Arthur Gea
| 1-0 (6-3, 4-5)
| Tomas Machac