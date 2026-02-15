Rayo Vallecano - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Rayo - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 15 febrero 2026 11:16
Madrid, 15 de febrero de 2026.

El Rayo, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Atlético de Madrid este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 22 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el tercero lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 45 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 60 24
2 Champions Barcelona 58 23
3 Champions Atlético 45 23
4 Champions Villarreal 45 23
5 Europa League Betis 38 23
6 Conference League Espanyol 35 24
18 Descenso Rayo 22 22
19 Descenso Levante 18 22
20 Descenso Real Oviedo 16 22

-Onces iniciales probables.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Alfonso Espino; Oscar Valentin, Ilias Akhomach, Isi Palazon, Alvaro Garcia, Pedro Diaz, Jorge de Frutos.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Rodrigo Mendoza, Koke, Giuliano Simeone, Alejandro Baena, Ademola Lookman, Alexander Soerloth.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/09/2025 LaLiga Atlético 3-2 Rayo
24/04/2025 LaLiga Atlético 3-0 Rayo
22/09/2024 LaLiga Rayo 1-1 Atlético
31/01/2024 LaLiga Atlético 2-1 Rayo
28/08/2023 LaLiga Rayo 0-7 Atlético

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/02/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo
24/01/2026 LaLiga Rayo 1-3 Osasuna
18/01/2026 LaLiga Celta 3-0 Rayo
11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca
02/01/2026 LaLiga Rayo 1-1 Getafe

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/02/2026 LaLiga Atlético 0-1 Betis
31/01/2026 LaLiga Levante 0-0 Atlético
28/01/2026 Champions Atlético 1-2 Bodoe/Glimt
25/01/2026 LaLiga Atlético 3-0 Mallorca
21/01/2026 Champions Galatasaray 1-1 Atlético

