Rayo Vallecano - Celta de Vigo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 21 de septiembre de 2025.

El Rayo, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Celta de Vigo este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el decimosexto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 15 5 2 Champions Barcelona 10 4 3 Champions Villarreal 10 5 4 Champions Espanyol 10 5 5 Europa League Betis 9 6 6 Conference League Getafe 9 4 15 Permanencia Rayo 4 4 16 Permanencia Celta 4 5 18 Descenso Real Sociedad 2 5 19 Descenso Mallorca 1 4 20 Descenso Girona 1 5

-Onces iniciales probables.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Jozhua Vertrouwd, Pep Chavarria; Unai Lopez, Pathe Ciss, Jorge de Frutos, Pedro Diaz, Alvaro Garcia, Isi Palazon.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carlos Dominguez, Manu Fernandez; Javi Rueda, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza, Iago Aspas, Bryan Zaragoza, Borja Iglesias.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/05/2025 LaLiga Celta 1-2 Rayo 10/01/2025 LaLiga Rayo 2-1 Celta 31/03/2024 LaLiga Celta 0-0 Rayo 11/12/2023 LaLiga Rayo 0-0 Celta 11/03/2023 LaLiga Celta 3-0 Rayo

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/09/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Rayo 31/08/2025 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona 25/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Rayo 15/08/2025 LaLiga Girona 1-3 Rayo 24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.