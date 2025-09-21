Rayo Vallecano - Celta de Vigo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 21 de septiembre de 2025.
El Rayo, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Celta de Vigo este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el decimosexto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 5
|2
| Champions
| Barcelona
| 10
| 4
|3
| Champions
| Villarreal
| 10
| 5
|4
| Champions
| Espanyol
| 10
| 5
|5
| Europa League
| Betis
| 9
| 6
|6
| Conference League
| Getafe
| 9
| 4
|15
| Permanencia
| Rayo
| 4
| 4
|16
| Permanencia
| Celta
| 4
| 5
|18
| Descenso
| Real Sociedad
| 2
| 5
|19
| Descenso
| Mallorca
| 1
| 4
|20
| Descenso
| Girona
| 1
| 5
-Onces iniciales probables.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Jozhua Vertrouwd, Pep Chavarria; Unai Lopez, Pathe Ciss, Jorge de Frutos, Pedro Diaz, Alvaro Garcia, Isi Palazon.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carlos Dominguez, Manu Fernandez; Javi Rueda, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza, Iago Aspas, Bryan Zaragoza, Borja Iglesias.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/05/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Rayo
|10/01/2025
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Celta
|31/03/2024
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Rayo
|11/12/2023
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Celta
|11/03/2023
| LaLiga
| Celta
| 3-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Rayo
|31/08/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Barcelona
|25/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Rayo
|15/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-3
| Rayo
|24/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/09/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Girona
|31/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Villarreal
|27/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Betis
|23/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Celta
|17/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Getafe