Rayo Vallecano 0 - 0 Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 31 de octubre de 2026.

El Rayo, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el estadio Campo de Futbol de Vallecas ante Celta de Vigo este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 3 como local contra Elche, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Celta de Vigo ocupa el noveno lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adria Pedrosa; Oscar Valentin, Unai Lopez, Pedro Diaz; Sergio Camello, Alvaro Garcia, Jorge de Frutos.CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Sebastian Caceres; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Javi Galan, Aleix Febas; Hugo Gonzalez, Hugo Alvarez, Ferran Jutgla.

Últimos enfrentamientos directos

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Últimos Resultados de Rayo

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Últimos Resultados de Celta de Vigo

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16:26 9' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 9' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 16:26 8' Celta Vigo tiene el control del balón. 8' Celta Vigo tiene el control del balón. 16:26 8' Javi Rueda alivia la presión con un despeje. 8' Javi Rueda alivia la presión con un despeje. 16:26 8' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 8' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 16:25 7' Celta Vigo intenta crear peligro. 7' Celta Vigo intenta crear peligro. 16:25 7' A las manos de Emil Audero, que sale y se apodera del balón. 7' A las manos de Emil Audero, que sale y se apodera del balón. 16:25 7' Mujaid Sadick alivia la presión con un despeje. 7' Mujaid Sadick alivia la presión con un despeje. 16:25 6' Ionut Andrei Radu Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área. 6' Ionut Andrei Radu Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área. 16:24 6' Aleix Febas Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área. 6' Aleix Febas Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área. 16:24 6' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 6' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 16:24 5' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 40 %, Celta Vigo: 60 %. 5' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 40 %, Celta Vigo: 60 %. 16:22 5' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival. 5' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival. 16:22 5' Ferran Jutgla Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área. 5' Ferran Jutgla Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área. 16:22 5' Oscar Valentin (Rayo Vallecano) ejecuta en corto un córner desde la izquierda. 5' Oscar Valentin (Rayo Vallecano) ejecuta en corto un córner desde la izquierda. 16:22 4' Javi Rodriguez alivia la presión con un despeje. 4' Javi Rodriguez alivia la presión con un despeje. 16:22 4' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 4' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 16:21 3' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 3' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 16:21 3' Emil Audero Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área. 3' Emil Audero Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área. 16:21 2' Celta Vigo saca de banda en la mitad del campo rival. 2' Celta Vigo saca de banda en la mitad del campo rival. 16:20 2' Celta Vigo saca de banda en la mitad del campo rival. 2' Celta Vigo saca de banda en la mitad del campo rival. 16:20 2' Ocasión para Sebastián Cáceres (Celta Vigo), pero su remate de cabeza sale desviado. 2' Ocasión para Sebastián Cáceres (Celta Vigo), pero su remate de cabeza sale desviado. 16:20 2' Saque de portería para Rayo Vallecano. 2' Saque de portería para Rayo Vallecano. 16:20 1' Celta Vigo saca de banda en la mitad del campo rival. 1' Celta Vigo saca de banda en la mitad del campo rival. 16:20 1' Hugo Gonzalez saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. 1' Hugo Gonzalez saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. 16:19 1' Mujaid Sadick alivia la presión con un despeje. 1' Mujaid Sadick alivia la presión con un despeje. 16:19 1' Celta Vigo intenta crear peligro. 1' Celta Vigo intenta crear peligro. 16:19 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 16:18 1' Día soleado, perfecto para el fútbol. 1' Día soleado, perfecto para el fútbol. 16:18 1' Celta Vigo saca, y da comienzo el partido. 1' Celta Vigo saca, y da comienzo el partido. 16:18 1' El árbitro da inicio al encuentro. 1' El árbitro da inicio al encuentro. 16:18 1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio. 1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio. 16:18 0' Bienvenidos a Campo de Futbol de Vallecas. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. 0' Bienvenidos a Campo de Futbol de Vallecas. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.