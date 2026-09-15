Rayo Vallecano - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de septiembre de 2026.

El Rayo, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Estadio Butarque ante Espanyol este martes a las 19:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Espanyol ocupa el octavo lugar, llega tras la victoria de 0 - 2 cosechada contra Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 15 5 2 Champions Real Madrid 12 5 3 Champions Betis 12 5 4 Champions Alavés 10 5 5 Europa League Atlético 10 5 6 Conference League Sevilla 10 5 8 Permanencia Espanyol 7 5 16 Permanencia Rayo 4 5 18 Descenso Villarreal 2 5 19 Descenso Elche 2 5 20 Descenso Valencia 1 5

Onces iniciales probables

RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Adria Pedrosa; Unai Lopez, Oscar Valentin, Pedro Diaz; Fran Perez, Alvaro Garcia, Sergio Camello.ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Roger Hinojo, Leandro Cabrera; Urko Gonzalez de Zarate, Gabriel Moscardo, Marcos Fernandez, Edu Exposito, Tyrhys Dolan, Roberto Fernandez.

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