Rayo Vallecano - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de septiembre de 2026.
El Rayo, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Estadio Butarque ante Espanyol este martes a las 19:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Espanyol ocupa el octavo lugar, llega tras la victoria de 0 - 2 cosechada contra Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 15
| 5
|2
| Champions
| Real Madrid
| 12
| 5
|3
| Champions
| Betis
| 12
| 5
|4
| Champions
| Alavés
| 10
| 5
|5
| Europa League
| Atlético
| 10
| 5
|6
| Conference League
| Sevilla
| 10
| 5
|8
| Permanencia
| Espanyol
| 7
| 5
|16
| Permanencia
| Rayo
| 4
| 5
|18
| Descenso
| Villarreal
| 2
| 5
|19
| Descenso
| Elche
| 2
| 5
|20
| Descenso
| Valencia
| 1
| 5
Onces iniciales probables
RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Adria Pedrosa; Unai Lopez, Oscar Valentin, Pedro Diaz; Fran Perez, Alvaro Garcia, Sergio Camello.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Roger Hinojo, Leandro Cabrera; Urko Gonzalez de Zarate, Gabriel Moscardo, Marcos Fernandez, Edu Exposito, Tyrhys Dolan, Roberto Fernandez.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Espanyol
|07/12/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Rayo
|04/04/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-4
| Espanyol
|31/08/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Rayo
|21/05/2023
| LaLiga
| Rayo
| 1-2
| Espanyol
Últimos Resultados de Rayo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/09/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Rayo
|05/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-2
| Racing
|31/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Rayo
|20/08/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Alavés
|15/08/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Rayo
Últimos Resultados de Espanyol
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-2
| Espanyol
|06/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Sevilla
|29/08/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Espanyol
|22/08/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Real Madrid
|16/08/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 3-0
| Levante