Rayo Vallecano - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Rayo - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de enero de 2026.
###WidgetCompleto###
El Rayo, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 18 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Getafe este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el undécimo lugar, llega tras la derrota de 4 - 0 cosechada contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 20 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarria; Isi Palazon, Oscar Valentin, Unai Lopez; Jorge de Frutos, Sergio Camello, Alvaro Garcia.
GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djene, Diego Rico; Javier Munoz, Luis Milla, Kiko, Mauro Arambarri, Adrian Liso, Mario Martin.
###WidgetComentarios###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Getafe
|24/08/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Rayo
|13/04/2024
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Getafe
|02/01/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Rayo
|12/02/2023
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Rayo
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 4-0
| Rayo
|15/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Betis
|07/12/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Rayo
|01/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Valencia
|23/11/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 4-0
| Getafe
|13/12/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Espanyol
|06/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Getafe
|28/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Elche
|23/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Atlético