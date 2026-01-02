Rayo Vallecano - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Rayo - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 2 de enero de 2026.

El Rayo, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 18 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Getafe este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el undécimo lugar, llega tras la derrota de 4 - 0 cosechada contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 20 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarria; Isi Palazon, Oscar Valentin, Unai Lopez; Jorge de Frutos, Sergio Camello, Alvaro Garcia.

GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djene, Diego Rico; Javier Munoz, Luis Milla, Kiko, Mauro Arambarri, Adrian Liso, Mario Martin.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/05/2025 LaLiga Rayo 1-0 Getafe 24/08/2024 LaLiga Getafe 0-0 Rayo 13/04/2024 LaLiga Rayo 0-0 Getafe 02/01/2024 LaLiga Getafe 0-2 Rayo 12/02/2023 LaLiga Getafe 1-1 Rayo

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo 15/12/2025 LaLiga Rayo 0-0 Betis 07/12/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Rayo 01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia 23/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Rayo

-Últimos Resultados del Getafe.