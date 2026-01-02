Rayo Vallecano - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Rayo - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Rayo - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: viernes, 2 enero 2026 20:16
Madrid, 2 de enero de 2026.

El Rayo, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 18 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Getafe este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el undécimo lugar, llega tras la derrota de 4 - 0 cosechada contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 20 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarria; Isi Palazon, Oscar Valentin, Unai Lopez; Jorge de Frutos, Sergio Camello, Alvaro Garcia.
GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djene, Diego Rico; Javier Munoz, Luis Milla, Kiko, Mauro Arambarri, Adrian Liso, Mario Martin.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/05/2025 LaLiga Rayo 1-0 Getafe
24/08/2024 LaLiga Getafe 0-0 Rayo
13/04/2024 LaLiga Rayo 0-0 Getafe
02/01/2024 LaLiga Getafe 0-2 Rayo
12/02/2023 LaLiga Getafe 1-1 Rayo

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo
15/12/2025 LaLiga Rayo 0-0 Betis
07/12/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Rayo
01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia
23/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Rayo

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/12/2025 LaLiga Betis 4-0 Getafe
13/12/2025 LaLiga Getafe 0-1 Espanyol
06/12/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Getafe
28/11/2025 LaLiga Getafe 1-0 Elche
23/11/2025 LaLiga Getafe 0-1 Atlético

