Rayo Vallecano - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 16 de marzo de 2026.

El Rayo, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Levante este lunes a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 31 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el penúltimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 22 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 70 28 2 Champions Real Madrid 66 28 3 Champions Atlético 57 28 4 Champions Villarreal 55 28 5 Europa League Betis 44 28 6 Conference League Celta 41 28 15 Permanencia Rayo 31 27 18 Descenso Elche 26 28 19 Descenso Levante 22 27 20 Descenso Real Oviedo 21 28

-Onces iniciales probables.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Alfonso Espino; Oscar Valentin, Gerard Gumbau, Ilias Akhomach, Isi Palazon, Fran Perez, Jorge de Frutos.

LEVANTE: Mathew Ryan; Alan Matturro, Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno; Paco Cortes, Victor Garcia, Kervin Arriaga, Oriol Rey; Ivan Romero, Carlos Espi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/03/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Rayo 04/03/2026 LaLiga Rayo 3-0 Real Oviedo 28/02/2026 LaLiga Rayo 1-1 Athletic Bilbao 21/02/2026 LaLiga Betis 1-1 Rayo 15/02/2026 LaLiga Rayo 3-0 Atlético

-Últimos Resultados del Levante.