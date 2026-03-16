Rayo Vallecano - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Rayo - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 16 marzo 2026 16:02
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Madrid, 16 de marzo de 2026.

El Rayo, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Levante este lunes a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 31 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el penúltimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 22 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 70 28
2 Champions Real Madrid 66 28
3 Champions Atlético 57 28
4 Champions Villarreal 55 28
5 Europa League Betis 44 28
6 Conference League Celta 41 28
15 Permanencia Rayo 31 27
18 Descenso Elche 26 28
19 Descenso Levante 22 27
20 Descenso Real Oviedo 21 28

-Onces iniciales probables.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Alfonso Espino; Oscar Valentin, Gerard Gumbau, Ilias Akhomach, Isi Palazon, Fran Perez, Jorge de Frutos.
LEVANTE: Mathew Ryan; Alan Matturro, Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno; Paco Cortes, Victor Garcia, Kervin Arriaga, Oriol Rey; Ivan Romero, Carlos Espi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/03/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Rayo
04/03/2026 LaLiga Rayo 3-0 Real Oviedo
28/02/2026 LaLiga Rayo 1-1 Athletic Bilbao
21/02/2026 LaLiga Betis 1-1 Rayo
15/02/2026 LaLiga Rayo 3-0 Atlético

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona
27/02/2026 LaLiga Levante 2-0 Alavés
22/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Levante
18/02/2026 LaLiga Levante 0-1 Villarreal
15/02/2026 LaLiga Levante 0-2 Valencia

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