Rayo Vallecano - Levante, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Rayo - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Rayo - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 16 marzo 2026 20:15
Seguir en

Madrid, 16 de marzo de 2026.

###WidgetCompleto###

El Rayo, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el estadio Campo de Futbol de Vallecas ante el Levante este lunes a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 31 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el penúltimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 22 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Ivan Balliu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Alfonso Espino; Gerard Gumbau, Oscar Valentin, Pedro Diaz; Jorge de Frutos, Alexandre Zurawski, Fran Perez.
LEVANTE: Mathew Ryan; Matias Moreno, Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Alan Matturro; Ivan Romero, Kareem Tunde, Oriol Rey, Iker Losada, Victor Garcia, Carlos Espi.

###WidgetComentarios###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/03/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Rayo
04/03/2026 LaLiga Rayo 3-0 Real Oviedo
28/02/2026 LaLiga Rayo 1-1 Athletic Bilbao
21/02/2026 LaLiga Betis 1-1 Rayo
15/02/2026 LaLiga Rayo 3-0 Atlético

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona
27/02/2026 LaLiga Levante 2-0 Alavés
22/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Levante
18/02/2026 LaLiga Levante 0-1 Villarreal
15/02/2026 LaLiga Levante 0-2 Valencia

Contador

Contenido patrocinado