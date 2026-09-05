Rayo Vallecano - Racing, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Racing: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de septiembre de 2026.

El Rayo, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Estadio Butarque ante Racing este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 5 - 2 contra Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Racing ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada como local contra Elche, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 9 3 2 Champions Real Madrid 9 4 3 Champions Betis 9 4 4 Champions Atlético 7 3 5 Europa League Alavés 7 3 6 Conference League Osasuna 7 3 10 Permanencia Racing 4 3 18 Descenso Rayo 1 3 19 Descenso Elche 1 3 20 Descenso Malaga 1 3

Onces iniciales probables

RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Adria Pedrosa; Oscar Valentin, Gnangoro Bouare, Jorge de Frutos, Unai Lopez, Alvaro Garcia, Sergio Camello.RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Manu, Pablo Ramon, Jorge Salinas; Ivan Martin, Matteo Prati, Pablo Garcia, Sergio Canales, Inigo Vicente, Yassir Zabiri.

Últimos Resultados de Rayo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/08/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Rayo 20/08/2026 LaLiga Rayo 1-1 Alavés 15/08/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Rayo 23/05/2026 LaLiga Alavés 1-2 Rayo 17/05/2026 LaLiga Rayo 2-0 Villarreal

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