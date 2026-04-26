Rayo Vallecano - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Rayo - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 26 de abril de 2026.

El Rayo, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el estadio Campo de Futbol de Vallecas ante el Real Sociedad este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 0 en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el octavo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 42 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Nobel Mendy, Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pep Chavarria; Isi Palazon, Pathe Ciss, Unai Lopez; Ilias Akhomach, Sergio Camello, Carlos Martin.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Takefusa Kubo, Carlos Soler, Benat Turrientes, Ander Barrenetxea; Orri Oskarsson, Mikel Oyarzabal.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/10/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Rayo 16/03/2025 LaLiga Rayo 2-2 Real Sociedad 18/08/2024 LaLiga Real Sociedad 1-2 Rayo 27/01/2024 LaLiga Real Sociedad 0-0 Rayo 29/10/2023 LaLiga Rayo 2-2 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol 12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo 03/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Elche 22/03/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo 16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante

-Últimos Resultados del Real Sociedad.