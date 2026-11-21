Onces Iniciales probables: Rayo - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de noviembre de 2026.
El Rayo, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante Valencia este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Valencia ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 3 cosechada como local contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 33
| 12
|2
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 12
|3
| Champions
| Atlético
| 28
| 12
|4
| Champions
| Betis
| 26
| 12
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 22
| 12
|6
| Conference League
| Sevilla
| 18
| 12
|14
| Permanencia
| Rayo
| 12
| 11
|18
| Descenso
| Elche
| 10
| 12
|19
| Descenso
| Valencia
| 9
| 12
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 12
Onces iniciales probables
RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adria Pedrosa; Unai Lopez, Pathe Ciss, Jorge de Frutos, Pedro Diaz, Giorgi Tsitaishvili, Sergio Camello.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Arnau Martinez, Cesar Tarrega, Pepelu, Pablo Maffeo; Guido Rodriguez, Aaron Mayol, Luis Rioja, Javier Guerra, Arnaut Danjuma, Umar Sadiq.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Rayo
|01/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Valencia
|19/04/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Valencia
|07/12/2024
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Rayo
|12/05/2024
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Rayo
Últimos Resultados de Rayo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Rayo
|31/10/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Celta
|24/10/2026
| LaLiga
| Rayo
| 0-3
| Elche
|19/10/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Rayo
|19/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Rayo
Últimos Resultados de Valencia
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/11/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-3
| Real Madrid
|01/11/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-1
| Valencia
|24/10/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Villarreal
|17/10/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Athletic Bilbao
|11/10/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-2
| Valencia