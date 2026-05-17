Rayo Vallecano - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de mayo de 2026.

El Rayo, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Villareal este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 44 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada en su estadio contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 69 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 36 2 Champions Real Madrid 80 36 3 Champions Villarreal 69 36 4 Champions Atlético 66 36 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 50 36 7 Conference League Getafe 48 36 10 Permanencia Rayo 44 36 18 Descenso Mallorca 39 36 19 Descenso Levante 39 36 20 Descenso Real Oviedo 29 36

-Onces iniciales probables.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Florian Lejeune, Pep Chavarria, Nobel Mendy, Ivan Balliu; Pedro Diaz, Oscar Valentin, Fran Perez, Gerard Gumbau, Alfonso Espino, Randy Nteka.

VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Alfonso Pedraza, Alex Freeman, Logan Costa; Nicolas Pepe, Daniel Parejo, Alberto Moleiro, Pape Gueye; Georges Mikautadze, Gerard Moreno.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo 22/02/2025 LaLiga Rayo 0-1 Villarreal 18/12/2024 LaLiga Villarreal 1-1 Rayo 28/04/2024 LaLiga Villarreal 3-0 Rayo 24/09/2023 LaLiga Rayo 1-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/05/2026 LaLiga Valencia 1-1 Rayo 11/05/2026 LaLiga Rayo 1-1 Girona 03/05/2026 LaLiga Getafe 0-2 Rayo 26/04/2026 LaLiga Rayo 3-3 Real Sociedad 23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol

-Últimos Resultados del Villareal.