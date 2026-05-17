Rayo Vallecano - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Rayo - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 17 mayo 2026 14:01
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Madrid, 17 de mayo de 2026.

El Rayo, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Villareal este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 44 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada en su estadio contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 69 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 91 36
2 Champions Real Madrid 80 36
3 Champions Villarreal 69 36
4 Champions Atlético 66 36
5 Champions Betis 57 36
6 Europa League Celta 50 36
7 Conference League Getafe 48 36
10 Permanencia Rayo 44 36
18 Descenso Mallorca 39 36
19 Descenso Levante 39 36
20 Descenso Real Oviedo 29 36

-Onces iniciales probables.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Florian Lejeune, Pep Chavarria, Nobel Mendy, Ivan Balliu; Pedro Diaz, Oscar Valentin, Fran Perez, Gerard Gumbau, Alfonso Espino, Randy Nteka.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Alfonso Pedraza, Alex Freeman, Logan Costa; Nicolas Pepe, Daniel Parejo, Alberto Moleiro, Pape Gueye; Georges Mikautadze, Gerard Moreno.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo
22/02/2025 LaLiga Rayo 0-1 Villarreal
18/12/2024 LaLiga Villarreal 1-1 Rayo
28/04/2024 LaLiga Villarreal 3-0 Rayo
24/09/2023 LaLiga Rayo 1-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/05/2026 LaLiga Valencia 1-1 Rayo
11/05/2026 LaLiga Rayo 1-1 Girona
03/05/2026 LaLiga Getafe 0-2 Rayo
26/04/2026 LaLiga Rayo 3-3 Real Sociedad
23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/05/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Sevilla
10/05/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Villarreal
02/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Levante
26/04/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Celta
23/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Villarreal

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