Rayo Vallecano - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de mayo de 2026.
El Rayo, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Villareal este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 44 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada en su estadio contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 69 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 91
| 36
|2
| Champions
| Real Madrid
| 80
| 36
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 36
|4
| Champions
| Atlético
| 66
| 36
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 36
|6
| Europa League
| Celta
| 50
| 36
|7
| Conference League
| Getafe
| 48
| 36
|10
| Permanencia
| Rayo
| 44
| 36
|18
| Descenso
| Mallorca
| 39
| 36
|19
| Descenso
| Levante
| 39
| 36
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 36
-Onces iniciales probables.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Florian Lejeune, Pep Chavarria, Nobel Mendy, Ivan Balliu; Pedro Diaz, Oscar Valentin, Fran Perez, Gerard Gumbau, Alfonso Espino, Randy Nteka.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Alfonso Pedraza, Alex Freeman, Logan Costa; Nicolas Pepe, Daniel Parejo, Alberto Moleiro, Pape Gueye; Georges Mikautadze, Gerard Moreno.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-0
| Rayo
|22/02/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Villarreal
|18/12/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-1
| Rayo
|28/04/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 3-0
| Rayo
|24/09/2023
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Rayo
|11/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Girona
|03/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Rayo
|26/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-3
| Real Sociedad
|23/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Espanyol
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Sevilla
|10/05/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Villarreal
|02/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Levante
|26/04/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Celta
|23/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Villarreal