Rayo Vallecano - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Rayo - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de mayo de 2026.

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El Rayo, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el estadio Campo de Futbol de Vallecas ante el Villareal este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 44 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada en su estadio contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 69 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Florian Lejeune, Pep Chavarria, Pathe Ciss, Andrei Ratiu; Oscar Trejo, Unai Lopez, Oscar Valentin; Jorge de Frutos, Alexandre Zurawski, Sergio Camello.

VILLAREAL: Arnau Tenas; Willy Kambwala, Sergi Cardona, Santiago Mourino, Rafa Marin; Tajon Buchanan, Santi Comesana, Alberto Moleiro, Pape Gueye; Tani Oluwaseyi, Ayoze Perez.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo 22/02/2025 LaLiga Rayo 0-1 Villarreal 18/12/2024 LaLiga Villarreal 1-1 Rayo 28/04/2024 LaLiga Villarreal 3-0 Rayo 24/09/2023 LaLiga Rayo 1-1 Villarreal

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Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/05/2026 LaLiga Valencia 1-1 Rayo 11/05/2026 LaLiga Rayo 1-1 Girona 03/05/2026 LaLiga Getafe 0-2 Rayo 26/04/2026 LaLiga Rayo 3-3 Real Sociedad 23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol

-Últimos Resultados del Villareal.