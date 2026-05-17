Rayo Vallecano - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Rayo - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de mayo de 2026.
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El Rayo, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el estadio Campo de Futbol de Vallecas ante el Villareal este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 44 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada en su estadio contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 69 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Florian Lejeune, Pep Chavarria, Pathe Ciss, Andrei Ratiu; Oscar Trejo, Unai Lopez, Oscar Valentin; Jorge de Frutos, Alexandre Zurawski, Sergio Camello.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Willy Kambwala, Sergi Cardona, Santiago Mourino, Rafa Marin; Tajon Buchanan, Santi Comesana, Alberto Moleiro, Pape Gueye; Tani Oluwaseyi, Ayoze Perez.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-0
| Rayo
|22/02/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Villarreal
|18/12/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-1
| Rayo
|28/04/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 3-0
| Rayo
|24/09/2023
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Rayo
|11/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Girona
|03/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Rayo
|26/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-3
| Real Sociedad
|23/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Espanyol
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Sevilla
|10/05/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Villarreal
|02/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Levante
|26/04/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Celta
|23/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Villarreal