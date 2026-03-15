Real Betis - Celta de Vigo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Betis - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 15 marzo 2026 13:32
Seguir en

Madrid, 15 de marzo de 2026.

El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Celta de Vigo este domingo a las 18:30, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 43 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el sexto lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 40 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 67 27
2 Champions Real Madrid 66 28
3 Champions Atlético 57 28
4 Champions Villarreal 55 28
5 Europa League Betis 43 27
6 Conference League Celta 40 27
18 Descenso Mallorca 25 27
19 Descenso Levante 22 27
20 Descenso Real Oviedo 21 28

-Onces iniciales probables.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan, Junior Firpo; Pablo Fornals, Nelson Deossa, Antony, Alvaro Fidalgo, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza; Fer Lopez, Borja Iglesias, Hugo Alvarez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Betis
08/02/2025 LaLiga Celta 3-2 Betis
10/11/2024 LaLiga Betis 2-2 Celta
12/04/2024 LaLiga Betis 2-1 Celta
03/01/2024 LaLiga Celta 2-1 Betis

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/03/2026 LaLiga Getafe 2-0 Betis
01/03/2026 LaLiga Betis 2-2 Sevilla
21/02/2026 LaLiga Betis 1-1 Rayo
15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis
08/02/2026 LaLiga Atlético 0-1 Betis

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/03/2026 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid
01/03/2026 LaLiga Girona 1-2 Celta
22/02/2026 LaLiga Celta 2-0 Mallorca
14/02/2026 LaLiga Espanyol 2-2 Celta
06/02/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna

Contador

Contenido patrocinado