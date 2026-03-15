Real Betis - Celta de Vigo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de marzo de 2026.
El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Celta de Vigo este domingo a las 18:30, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 43 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el sexto lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 40 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 67
| 27
|2
| Champions
| Real Madrid
| 66
| 28
|3
| Champions
| Atlético
| 57
| 28
|4
| Champions
| Villarreal
| 55
| 28
|5
| Europa League
| Betis
| 43
| 27
|6
| Conference League
| Celta
| 40
| 27
|18
| Descenso
| Mallorca
| 25
| 27
|19
| Descenso
| Levante
| 22
| 27
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 28
-Onces iniciales probables.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan, Junior Firpo; Pablo Fornals, Nelson Deossa, Antony, Alvaro Fidalgo, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza; Fer Lopez, Borja Iglesias, Hugo Alvarez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Betis
|08/02/2025
| LaLiga
| Celta
| 3-2
| Betis
|10/11/2024
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Celta
|12/04/2024
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Celta
|03/01/2024
| LaLiga
| Celta
| 2-1
| Betis
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/03/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Betis
|01/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Sevilla
|21/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Rayo
|15/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Betis
|08/02/2026
| LaLiga
| Atlético
| 0-1
| Betis
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Real Madrid
|01/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-2
| Celta
|22/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Mallorca
|14/02/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Celta
|06/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna