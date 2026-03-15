Real Betis - Celta de Vigo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de marzo de 2026.

El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Celta de Vigo este domingo a las 18:30, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 43 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el sexto lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 40 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 67 27 2 Champions Real Madrid 66 28 3 Champions Atlético 57 28 4 Champions Villarreal 55 28 5 Europa League Betis 43 27 6 Conference League Celta 40 27 18 Descenso Mallorca 25 27 19 Descenso Levante 22 27 20 Descenso Real Oviedo 21 28

-Onces iniciales probables.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan, Junior Firpo; Pablo Fornals, Nelson Deossa, Antony, Alvaro Fidalgo, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza; Fer Lopez, Borja Iglesias, Hugo Alvarez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Betis 08/02/2025 LaLiga Celta 3-2 Betis 10/11/2024 LaLiga Betis 2-2 Celta 12/04/2024 LaLiga Betis 2-1 Celta 03/01/2024 LaLiga Celta 2-1 Betis

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/03/2026 LaLiga Getafe 2-0 Betis 01/03/2026 LaLiga Betis 2-2 Sevilla 21/02/2026 LaLiga Betis 1-1 Rayo 15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis 08/02/2026 LaLiga Atlético 0-1 Betis

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.