Real Betis - Málaga, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Málaga: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de octubre de 2026.

El Betis, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante Málaga este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra Celta de Vigo, añadiendo 1 punto más a los 20 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Málaga ocupa el último lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra Málaga, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 27 10 2 Champions Atlético 25 10 3 Champions Real Madrid 24 10 4 Champions Betis 20 10 5 Europa League Real Sociedad 19 10 6 Conference League Sevilla 17 10 18 Descenso Getafe 9 10 19 Descenso Valencia 6 10 20 Descenso Malaga 5 10

Onces iniciales probables

REAL BETIS: Alvaro Valles; Diego Llorente, Natan, Francisco Garcia, Hector Bellerin; Marc Roca, Antony, Dani Ceballos, Abdessamad Ezzalzouli, Isco, Troy Parrott.MÁLAGA: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Adam Aznou, Fernando Calero, Einar Galilea, Rafita; Carlos Dotor, Dani Lorenzo, David Larrubia, Ramon Enriquez, Adrian Nino.

Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/10/2026 LaLiga Celta 0-0 Betis 21/10/2026 Champions Betis 1-0 Feyenoord 17/10/2026 LaLiga Betis 2-5 Barcelona 14/10/2026 Champions Betis 3-2 FC Porto 11/10/2026 LaLiga Betis 5-2 Osasuna

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