Real Betis - Málaga, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Málaga: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de octubre de 2026.
El Betis, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante Málaga este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra Celta de Vigo, añadiendo 1 punto más a los 20 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Málaga ocupa el último lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra Málaga, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 27
| 10
|2
| Champions
| Atlético
| 25
| 10
|3
| Champions
| Real Madrid
| 24
| 10
|4
| Champions
| Betis
| 20
| 10
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 19
| 10
|6
| Conference League
| Sevilla
| 17
| 10
|18
| Descenso
| Getafe
| 9
| 10
|19
| Descenso
| Valencia
| 6
| 10
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 10
Onces iniciales probables
REAL BETIS: Alvaro Valles; Diego Llorente, Natan, Francisco Garcia, Hector Bellerin; Marc Roca, Antony, Dani Ceballos, Abdessamad Ezzalzouli, Isco, Troy Parrott.
MÁLAGA: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Adam Aznou, Fernando Calero, Einar Galilea, Rafita; Carlos Dotor, Dani Lorenzo, David Larrubia, Ramon Enriquez, Adrian Nino.
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Betis
|21/10/2026
| Champions
| Betis
| 1-0
| Feyenoord
|17/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-5
| Barcelona
|14/10/2026
| Champions
| Betis
| 3-2
| FC Porto
|11/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 5-2
| Osasuna
Últimos Resultados de Málaga
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/10/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Malaga
|18/10/2026
| LaLiga
| Malaga
| 2-5
| Real Sociedad
|09/10/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Espanyol
|20/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Malaga
|17/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-3
| Villarreal