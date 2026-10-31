Real Betis - Málaga, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Málaga: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Betis - Málaga: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 31 octubre 2026 13:31
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Madrid, 31 de octubre de 2026.

El Betis, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante Málaga este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra Celta de Vigo, añadiendo 1 punto más a los 20 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Málaga ocupa el último lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra Málaga, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 27 10
2 Champions Atlético 25 10
3 Champions Real Madrid 24 10
4 Champions Betis 20 10
5 Europa League Real Sociedad 19 10
6 Conference League Sevilla 17 10
18 Descenso Getafe 9 10
19 Descenso Valencia 6 10
20 Descenso Malaga 5 10

Onces iniciales probables

REAL BETIS: Alvaro Valles; Diego Llorente, Natan, Francisco Garcia, Hector Bellerin; Marc Roca, Antony, Dani Ceballos, Abdessamad Ezzalzouli, Isco, Troy Parrott.
MÁLAGA: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Adam Aznou, Fernando Calero, Einar Galilea, Rafita; Carlos Dotor, Dani Lorenzo, David Larrubia, Ramon Enriquez, Adrian Nino.

Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/10/2026 LaLiga Celta 0-0 Betis
21/10/2026 Champions Betis 1-0 Feyenoord
17/10/2026 LaLiga Betis 2-5 Barcelona
14/10/2026 Champions Betis 3-2 FC Porto
11/10/2026 LaLiga Betis 5-2 Osasuna

Últimos Resultados de Málaga

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/10/2026 LaLiga Alavés 1-1 Malaga
18/10/2026 LaLiga Malaga 2-5 Real Sociedad
09/10/2026 LaLiga Malaga 1-1 Espanyol
20/09/2026 LaLiga Getafe 1-0 Malaga
17/09/2026 LaLiga Malaga 1-3 Villarreal
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