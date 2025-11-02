Real Betis - Mallorca, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 2 de noviembre de 2025.

El Betis, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Mallorca este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 2 en su estadio contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 30 11 2 Champions Villarreal 23 11 3 Champions Barcelona 22 10 4 Champions Atlético 22 11 5 Europa League Espanyol 18 10 6 Conference League Getafe 17 11 7 Permanencia Betis 16 10 17 Permanencia Mallorca 9 10 18 Descenso Valencia 9 11 19 Descenso Real Oviedo 7 10 20 Descenso Girona 7 11

-Onces iniciales probables.

REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Pablo Fornals, Giovani Lo Celso, Sofyan Amrabat, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.

MALLORCA: Lucas Bergstroem; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Samu, Manu Morlanes, Sergi Darder; Mateo Joseph, Vedat Muriqi, Jan Virgili.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/01/2025 LaLiga Mallorca 0-1 Betis 23/09/2024 LaLiga Betis 1-2 Mallorca 27/01/2024 LaLiga Mallorca 0-1 Betis 04/11/2023 LaLiga Betis 2-0 Mallorca 19/03/2023 LaLiga Betis 1-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/10/2025 LaLiga Betis 0-2 Atlético 18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis 05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis 28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna 19/09/2025 LaLiga Betis 3-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Mallorca.