Real Betis - Mallorca, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 2 de noviembre de 2025.
El Betis, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Mallorca este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 2 en su estadio contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimosexto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Pablo Fornals, Giovani Lo Celso, Sofyan Amrabat, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.
MALLORCA: Lucas Bergstroem; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Samu, Manu Morlanes, Sergi Darder; Mateo Joseph, Vedat Muriqi, Jan Virgili.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/01/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Betis
|23/09/2024
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Mallorca
|27/01/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Betis
|04/11/2023
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Mallorca
|19/03/2023
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/10/2025
| LaLiga
| Betis
| 0-2
| Atlético
|18/10/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Betis
|05/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Betis
|28/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Osasuna
|19/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/10/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Levante
|18/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Mallorca
|04/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Mallorca
|27/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Alavés
|24/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Mallorca