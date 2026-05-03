Real Betis - Oviedo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Betis - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 3 de mayo de 2026.

El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de La Cartuja ante el Oviedo este domingo a las 18:30, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Real Madrid, añadiendo 1 punto más a los 50 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 28 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodriguez, Hector Bellerin; Sofyan Amrabat, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Pablo Fornals, Giovani Lo Celso, Juan Hernandez.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Javi Lopez; Nicolas Fonseca, Ilyas Chaira, Thiago Fernandez, Santiago Colombatto; Alberto Reina, Federico Vinas.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Betis

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/04/2026 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid 21/04/2026 LaLiga Girona 2-3 Betis 12/04/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Betis 04/04/2026 LaLiga Betis 0-0 Espanyol 22/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Betis

-Últimos Resultados del Oviedo.